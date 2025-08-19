Serbijos treneris S. Pesičius skaičiavo rimčiausius varžovus „EuroBasket 2025“ – be Lietuvos įvardijo netikėtus konkurentus

„Kas yra Serbijos rinktinė?, – kalbėjo S.Pesičius. – Tai tikrai ne paprasčiausia Jokičiaus ir Bogdanovičiaus komanda. Tai dešimties žaidėjų rinktinė plius Jokičius ir Bogdanovičius.
Tai labai svarbu, suprantant rinktinės esmę. Šioje ekipoje yra perimamumo tradicijos ir individualus krepšininkų profesionalumas. Žinoma, abu mūsų lyderiai yra fantastiniai žaidėjai. Nė viena ekipa negali būti be lyderių. Bet ir kiti mūsų žaidėjai yra aukščiausio lygio krepšininkai – apie tai nereikia užmiršti.
Kas gali konkuruoti su mumis? Vienas iš pagrindinių varžovų čempionate, mano galva, yra Turkija. Po to seka Lietuva, Latvija ir Italija.
Dar yra ir Graikija – jie turi Giannį Antetokounmpo, kuris aplink save esančius žaidėjus padaro labai pavojingais.
Na, dar yra ir pasaulio čempionė Vokietija, Europos čempionė Ispanija ir vicečempionė Prancūzija – jos taip pat patenka į pretendentų sąrašą. Nors ir be kai kurių pagrindinių žaidėjų.
Jiems bus sunku be savų lyderių, tačiau viskas gali nutikti, jei jie tas lyderių netektis kompensuos.“
Serbijos ilgametis rinktinės treneris S.Pesičius taip pat pabrėžė, kad jam apmaudu, jog „EuroBasket“ žaidžiamas dabar kas ketverius metus, nes susiromoėjimas Europoje krepšiniu yra milžiniškas.
„Palyginti su NBA ar Eurolyga, tai stipriausias dalykas, ką galima stebėti pasaulyje kalbant apie kokybišką krepšinį, – teigė S. Pešičius. – Europos krepšinis per pastarąjį dešimtmetį žengė milžinišką žingsnį, jo populiarumas tik auga… Tai galioja ne tik Europoje – krepšinis tampa pasauliniu sportu. Kažkas panašaus į futbolą.
Man trūksta to, kad Europos čempionatas neberengiamas kas dvejus metus. Kaip buvo anksčiau. Nes po NBA didžiausią susidomėjimą tiek rėmėjų, tiek finansine prasme dabar turi būtent Europos krepšinis.“
