Sportas Krepšinis

Slovėnijos krepšininkai su žvėrišku L. Dončičiumi iškovojo pirmąją pergalę

2025 m. rugpjūčio 19 d. 23:10
Lrytas.lt
Slovėnijos krepšinio rinktinė pagaliau iškovojo pirmąją pergalę pasiruošimui Europos čempionatui cikle, o traumos išvengęs Luka Dončičius sužaidė įspūdingas rungtynes.
Slovėnai namuose 93:81 (27:22, 29:18, 19:12, 18:29) įveikė Didžiosios Britanijos rinktinę.
Rungtynėse prieš Latviją rimtesnės traumos išvengęs Luka Dončičius sužaidė įspūdingas rungtynes.
Gynėjas per 28 minutes pelnė 28 taškus (5/6 dvit., 2/11 trit., 12/14 baud.), sugriebė 6 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų bei surinko 32 naudingumo balus.
Gregoras Hrovatas prie pergalės pridėjo 15 taškų, Klemenas Prepeličius – 12.
Slovėnijos rinktinei tai buvo tik pirmoji pergalė kontrolinių rungtynių cikle, tuo tarpu prieš lietuvius „Eurobasket 2025“ žaisiantys britai dar nėra iškovoję pergalių.
 
