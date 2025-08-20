Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

„Lietkabelio“ draugiškose rungtynėse lauks ir „Žalgiris“, ir „Rytas“

2025 m. rugpjūčio 20 d. 11:13
Pasirengimą sezonui pirmadienį pradėjęs Panevėžio „Lietkabelis“ iki pirmųjų oficialių 2025–26 m. sezono rungtynių sužais šešerias kontrolines rungtynes.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmasis jėgų patikrinimas laukia rugpjūčio 29 d. Druskininkuose su Vilniaus „Rytu“. Šios rungtynės bus atviros žiūrovams.
Antrasis kontrolinis mačas rugsėjo 2 d. su Kėdainių „Nevėžiu“ vyks Panevėžyje, tačiau dvikova vyks be žiūrovų.
Rugsėjo 6 d. panevėžiečių laukia išvyka į Kauną ir testas su šalies čempionu „Žalgiriu“, o rugsėjo 8 d. Nenado Čanako auklėtiniai Palangoje išbandys jėgas su Azerbaidžiano lygos laimėtoja Baku „Sabah“ ekipa.
Progą pirmą kartą išvysti atsinaujinusią komandą gerbėjai turės legendinio trenerio Raimundo Sargūno vardo kasmetinio turnyro metu rugsėjo 12–13 d. „Kalnapilio“ arenoje.
Dėl Sargūno taurės be „Lietkabelio“ taip pat varžysis į Europos taurę grįžtantis lietuviškasis Londono „Lions“ klubas iš Didžiosios Britanijos, Šiaurės Europos krepšinio lygos laimėtojai iš Rumunijos, Voluntario „CSO Voluntari“ krepšininkai ir Estijos vicečempionė Tartu „Ulikool“ ekipa.
Sargūno taurės tvarkaraštis:
09–12
15:30 „Lietkabelis“ – „CSO Voluntari“
18:30 „Lions“ – „Ulikool“
09–13
15:30 Mažasis finalas
18:30 Finalas
Sezoną Nenado Čanako auklėtiniai pradės rugsėjo 20 d. Betsson-LKL rungtynėmis namuose su Klaipėdos „Neptūno“ ekipa.
Panevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)Vilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.