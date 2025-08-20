„Lietkabelio“ draugiškose rungtynėse lauks ir „Žalgiris“, ir „Rytas“

Pirmasis jėgų patikrinimas laukia rugpjūčio 29 d. Druskininkuose su Vilniaus „Rytu“. Šios rungtynės bus atviros žiūrovams.
Antrasis kontrolinis mačas rugsėjo 2 d. su Kėdainių „Nevėžiu“ vyks Panevėžyje, tačiau dvikova vyks be žiūrovų.
Rugsėjo 6 d. panevėžiečių laukia išvyka į Kauną ir testas su šalies čempionu „Žalgiriu“, o rugsėjo 8 d. Nenado Čanako auklėtiniai Palangoje išbandys jėgas su Azerbaidžiano lygos laimėtoja Baku „Sabah“ ekipa.
Progą pirmą kartą išvysti atsinaujinusią komandą gerbėjai turės legendinio trenerio Raimundo Sargūno vardo kasmetinio turnyro metu rugsėjo 12–13 d. „Kalnapilio“ arenoje.
Dėl Sargūno taurės be „Lietkabelio“ taip pat varžysis į Europos taurę grįžtantis lietuviškasis Londono „Lions“ klubas iš Didžiosios Britanijos, Šiaurės Europos krepšinio lygos laimėtojai iš Rumunijos, Voluntario „CSO Voluntari“ krepšininkai ir Estijos vicečempionė Tartu „Ulikool“ ekipa.
Sargūno taurės tvarkaraštis:
09–12
15:30 „Lietkabelis“ – „CSO Voluntari“
18:30 „Lions“ – „Ulikool“
09–13
15:30 Mažasis finalas
18:30 Finalas
Sezoną Nenado Čanako auklėtiniai pradės rugsėjo 20 d. Betsson-LKL rungtynėmis namuose su Klaipėdos „Neptūno“ ekipa.
