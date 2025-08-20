Apie rožinį kelią čempionate kalbėjęs J. Valančiūnas buvo konkretus: „Geriau dabar reikia pajausti viską“

Lietuviai paskutinę minutę pirmavo 81:76, tačiau leido turkams išlyginti rezultatą, o po apmaudžios klaidos likus 9,1 sek. jau atsiliko 81:83.
„Pabėgo, grįžome, vėl paleidome ir pralaimėjome. Gal ir reikia tokių varžybų“, – po visko kalbėjo rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Pagrindinis ekipos vidurio puolėjas trečiadienio vakarą per beveik 16 minučių pelnė 10 taškų ir atsikovojo 4 kamuolius.
Tai buvo pirmoji Lietuvos rinktinės nesėkmė per šešis kontrolinius mačus.
Po pirmojo kėlinio akistatoje pirmavo savo sąlygas diktuoti nusiteikusi Ergino Atamano kariauna – 21:18. Antrojo pradžioje turkai net įsigudrino pirmauti 24:18, įpusėjus ketvirčiui – 37:28, o vienu metu atitolo dviženkle persvara – 42:31.
Ilsėtis komandos išėjo svečiams pirmaujant 46:40. Trečiame kėlinyje Turkija ir toliau išlaikė atstumą – 56:45. Baigiantis ketvirčiui mūsiškiai sumažino skirtumą iki 56:60.
Prieš lemiamą ketvirtį Rimo Kurtinaičio kariauna atsiliko 59:66. Ketvirto kėlinio trečiąją minutę Lietuva po Gyčio Radzevičiaus tritaškio sumažino atsilikimą iki 70:71, o Deividas Sirvydis tolimu metimu išlygino rezultatą 73:73.
Vėliau po D.Sirvydžio tritaškio galiausiai Lietuva išsiveržė į priekį 78:76. Maža to, mūsiškiai atitrūko 81:76, bet po virtinės klaidų per mažiau nei 40 sek. nusileido 81:84.
- Tai sudėtingiausias varžovas per pasirengimą?, – buvo paklaustas J.Valančiūnas.
– Nežinau. Tai pasirengimo etapas, o komandos bando kažką naujo, kas gali duoti vaisių čempionate. Todėl atsiranda ir keistų penketų, keistų brėžinių.
– Lietuvos rinktinė deklaruoja, kad yra bėganti ekipa. Šiandien pavyko bėgti?
– Tai ir turkai bėgo. Jie padarė gerą darbą – manau, jau visi skautina mus, nes žino, jog mes bėgame.
– Turkas Alperenas Sengunas pelnė 25 taškus. Turite gerą patirtį kovojant su juo NBA. Kas nepavyko mače su juo?
– Tas ir nepavyko, kad įmetė taškus. Kaip matėme, jis talentingas žaidėjas: gerai perduoda kamuolius, gerai meta.
– Kaip jaučiatės? Kaip jūsų kojos ir sveikata?
– Dar reikia šiek tiek laiko. Turėsiu savaitę atsigauti.
– Ko dar reikia rinktinei, kad pagerėtų žaidimas?
– Reikia galvas sujungti su greitu bėgimu, su geromis kojomis. Dar turime kur tobulėti.
– Kai kas konstatuoja, kad kai kada reikia ir pralaimėti dabar nei čempionate. Sutinkate? Matote pralaimėjimo naudą?
– Aišku, kad yra ką taisyti, nes čempionatas nebus rožėmis klotas. Geriau dabar pajausti viską, kad būtų geriau turnyre. Šaltas dušas yra gerai.