Dar vienas turkų išbandymas: Lietuva – Turkija

Pirmajame tarpusavio susitikime, vykusiame Turkijoje, lietuviai užtikrintai susitvarkė su tuomet pirmąsias draugiškas rungtynes žaidusiais šeimininkais (91:70).
Nuo pastarojo lietuvių ir turkų susitikimo praėjo beveik dvi savaitės. Per šį laiką Turkijos rinktinė sužaidė dvejas draugiškas rungtynes – tik po atkaklios kovos nusileido Deniso Schroderio ir Franzo Wagnerio vedamai Vokietijai (71:73), o savo pirmąją pergalę šiame pasirengimo cikle iškovojo prieš čekus (79:65).
Lietuviai per tą patį laikotarpį spėjo sužaisti trejas kontrolines rungtynes. Grįžę iš Turkijos, jie gynyboje sukaustė Sakartvelą (77:54), vėliau svečiuose po dramatiškos ir pratęsimo pareikalavusios kovos įveikė kaimynus latvius (109:105), o jau kitą dieną nesunkiai susitvarkė be Lukos Dončičiaus žaidusia Slovėnijos rinktine (94:72).
Rungtynių pradžia – 19:30 val. Susitikimo eigą kviečiame stebėti portale Lrytas.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėTurkijos vyrų krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynės
Rodyti daugiau žymių