Sportas Krepšinis

Dar vienas turkų išbandymas: Lietuva – Turkija

2025 m. rugpjūčio 20 d. 19:00
Trečiadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Vilniuje žais šeštąsias ir jau priešpaskutines kontrolines rungtynes šiame pasirengimo cikle. Lietuviai „Twinsbet“ arenoje priima jau kartą šią vasarą įveiktą Ergino Atamano treniruojamą Turkijos rinktinę.
Pirmajame tarpusavio susitikime, vykusiame Turkijoje, lietuviai užtikrintai susitvarkė su tuomet pirmąsias draugiškas rungtynes žaidusiais šeimininkais (91:70).
Nuo pastarojo lietuvių ir turkų susitikimo praėjo beveik dvi savaitės. Per šį laiką Turkijos rinktinė sužaidė dvejas draugiškas rungtynes – tik po atkaklios kovos nusileido Deniso Schroderio ir Franzo Wagnerio vedamai Vokietijai (71:73), o savo pirmąją pergalę šiame pasirengimo cikle iškovojo prieš čekus (79:65).
Lietuviai per tą patį laikotarpį spėjo sužaisti trejas kontrolines rungtynes. Grįžę iš Turkijos, jie gynyboje sukaustė Sakartvelą (77:54), vėliau svečiuose po dramatiškos ir pratęsimo pareikalavusios kovos įveikė kaimynus latvius (109:105), o jau kitą dieną nesunkiai susitvarkė be Lukos Dončičiaus žaidusia Slovėnijos rinktine (94:72).
Rungtynių pradžia – 19:30 val. Susitikimo eigą kviečiame stebėti portale Lrytas.
