Estų lyderis staiga išvyko iš rinktinės

2025 m. rugpjūčio 20 d. 11:41
Estijos krepšinio rinktinės lyderis Maikas Kotsaras staiga paliko rinktinę likus vos savaitei iki „Eurobasket 2025“. Jį į Japoniją išsikvietė jo atstovaujamas klubas – Yokohamos „B-Corsairs“.
M.Kotsaras draugiškose rungtynėse buvo patyręs peties traumą, tačiau Estijos žurnalistams praėjusią savaitę jau buvo pranešęs, kad jokių problemų nėra ir kad jis yra sveikas. Visgi su tuo nesutiko japonų klubas.
„B-Corsairs“ paprašė žaidėjo atvykti į tolimąją šalį ir atlikti papildomų tyrimų, praneša „Delfi.ee“ žurnalistas Eigo Kaljurandas.
„Įprastas magnetinio rezonanso tyrimas, parodęs kažką. Nusiuntėme vaizdą klubui ir jie paprašė papildomų tyrimų, – teigė Estijos krepšinio federacijos atstovas Eerikas Parvits. – Nėra priežasties panikuoti, laukiame atsakymo.“
Prieš tęsdamas savo karjerą Japonijoje, M.Kotsaras du sezonus praleido Vitorijos „Baskonia“ komandoje, kuriai atstovauja lietuvis Tadas Sedekerskis. Eurolygoje jo vidurkiai siekė 7,3 taško, 3,8 atkovoto kamuolio ir 10,4 naudingumo balo.
 
