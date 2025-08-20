Gintarė Petronytė – apie padidėjusį mergaičių susidomėjimą krepšiniu ir baimę eiti į tinklalaides

Dukart Europos taurės čempionė G.Petronytė šiuo metu dirba sporto konsultante Sostinės krepšinio mokykloje (SKM) ir su nekantrumu laukia naujojo sezono.
„Darbas SKM organizacijoje man labai patinka. Smagu būti tarp inovatyvių ir modernaus mąstymo žmonių, tikrų savo srities profesionalų. Labai tikiuosi, kad visų bendromis pastangomis toliau auginsime mergaičių krepšinį, nes tas pakilimas vyksta būtent dabar, – viltingai kalba G.Petronytė. – Moterų ir jaunimo rinktinių rezultatai paskatino mergaites aktyviau domėtis krepšiniu ir jį išbandyti. Galima daug kalbėti apie mūsų visuomenėje pamažu nykstančius stereotipus, bet aš tiesiog kviečiu ateiti ir išbandyti krepšinį. SKM tam suteikia visas galimybes, nes pirmasis mergaičių treniruočių mėnuo – nemokamas.“
Artėjant 19-ajam SKM sezonui, oficiali SKM.lt svetainė su G.Petronyte kalbėjosi apie dabartines krepšininkės veiklas, SKM mergaičių programą, Lietuvos moterų krepšinio tobulinimą ir sėkmingai baigtus FIBA vadybos kursus „Sporto verslas“.
Diplomus programos dalyviams įteikė „FIBA Europe“ prezidentas, Ispanijos krepšinio legenda Jorge Garbajosa, „FIBA Europe“ vykdantysis direktorius Kamilis Novakas ir FIBA generalinis sekretorius Andreas Zaklis.
Kartu su G. Petronyte FIBA sertifikatus iškilmingos ceremonijos metu atsiėmė Pasaulio taurės čempionas Victoras Claveras, olimpinių žaidynių 3x3 krepšinio turnyro čempionas Arvinas Slagteris, olimpinių žaidynių vicečempionė ir Europos čempionė Vega Gimeno Martinez, Europos taurės čempionas Samas van Rosomas, solidžią karjerą Europoje turėjęs Jamaras Wilsonas ir kiti.
Gintare, visiškai neseniai svečiavotės FIBA būstinėje Šveicarijoje, kur dalyvavote iškilmingame „Sporto verslo“ programos užbaigimo renginyje. Kodėl nusprendėte dalyvauti šioje programoje ir ką iš jos išsinešate? – SKM.lt pradėjo pokalbį su G.Petronyte.
Viskas įvyko labai organiškai. Baigdama karjerą neturėjau nei plano A, nei plano B. Praėjusią vasarą asociacija „Lietuvos krepšinis“ pakvietė dalyvauti šiame projekte. Per daug nesigilinusi iš karto pasakiau „taip“ ir labai tuo džiaugiuosi. Šie kursai skirti buvusiems profesionaliems žaidėjams, kurie nori savo ateitį sieti su sporto vadyba. Esu labai dėkinga asociacijai „Lietuvos krepšinis“ už suteiktą galimybę.
Šių kursų metu įgavau dar daugiau motyvacijos stengtis ir dar labiau gilintis į sporto vadybą. Išsinešu platų pažinčių tinklą, kuris galbūt ateityje padės įgyvendinti daug gražių projektų. Tai žmonės, kurie turi stiprius charakterius, discipliną, mokėjimą dirbti komandoje, gebėjimą prisitaikyti prie įvairių situacijų ir jas spręsti. Mūsų praktinis žinių bagažas buvo papildytas akademinėmis, mokslinėmis žiniomis. Per pakankamai trumpą laiką sužinojome tikrai daug solidžios ir naudingos informacijos.
Ar galima teigti, kad šiandieniniame globaliame pasaulyje ypač svarbu ne tik turimos kompetencijos, bet ir kontaktų kūrimas bei jų palaikymas (angl. network)?
Būtent. Programos dėstytojai ir mentoriai mums tą ir stengėsi įdiegti. Labai svarbu, kokį žmonių tinklą tu susikuri ir kaip jį išnaudoji. Buvo labai įdomu klausyti daug pasiekusių žmonių istorijų ir patarimų. FIBA nori, kad buvę krepšininkai liktų krepšinio ekosistemoje ir savo šalyse toliau keltų krepšinio lygį.
Programa praplėtė akiratį. Jeigu galėčiau atsukti laiką atgal, dabar visai kitomis akimis žiūrėčiau į krepšinį jį žaisdama, nes kreipčiau žymiai daugiau dėmesio, kas vyksta „behind the scene“ (liet. už kadro). Tikrai įdomu sužinoti, kaip konstruojami klubų biudžetai, kaip komplektuojamos komandos, kaip žmonės surenkami į arenas, kaip kuriamos sporto klubų piramidės. Tai – labai įdomu ir šioje vietoje stengsiuosi toliau tobulėti.
Viešoje erdvėje girdime labai skirtingų istorijų – vieni pasaulinio lygio krepšininkai baigę savo karjeras tampa puikiais treneriais, vadybininkais ar mentoriais, o kiti, deja, bankrutuoja, yra kankinami depresijos ir priklausomybių...
Aš nuo pat mažens kažkaip jaučiau žemę po kojomis. Man nelabai daro įspūdį kažkokia prabanga, esu pakankamai žemiškas ir paprastas žmogus, mane džiugina paprasti dalykai.
Dar žaisdama susilaukdavau vyresnių krepšininkių ar krepšininkų patarimų, kad po karjeros gali ateiti psichologiškai sudėtingas etapas – sportininkams prasideda depresijos, problemos su finansais ir pan. Aišku, aš viso to į savo gyvenimą stengiuosi neįsileisti, nors dabar gyvenu absoliučiai kitą gyvenimą nei gyvenau pastaruosius 20 metų. Neslėpsiu – būna sudėtingesnių akimirkų, bet stengiuos mokytis ir tuo mėgautis. Būtent todėl tokie kursai ir reikalingi – mes turime galimybę pabendrauti, nes tikrai turime daug bendro – esame praėję labai panašų kelią.
Turėjote pakankamai intensyvų 2024–2025 sezoną, kuomet teko derinti tiek studijas, tiek atsakomybes SKM, LTU Basketball organizacijose, krepšinio podkastuose ir kitur. Kaip vertinate šias patirtis ir kur jaučiatės save geriausiai atradusi?
Iš tikrųjų aš nesu tokia užsiėmusi kaip gali atrodyti. Tikrai turiu laiko ir pro langą pasižiūrėti, ir atradus kokį vieną tašką ilgai į jį žiūrėti ir taip daug ką apmąstyti. Man to visada reikėjo, reikia ir dabar.
Visos veiklos mano gyvenimą papildė labai organiškai. Prisijungimas prie SKM įvyko laiku ir vietoje. Prisijungti prie tokių inovatyvių, žingeidžių, geranoriškų ir savo sričių profesionalų yra vienas malonumas.
Pasirodymas tinklalaidėse man yra tarsi lipimas iš komforto zonos. Man reikėjo ir vis dar reikia „perlipti per save“, nes esu tikra intravertė. Galbūt su metais tas kažkiek keičiasi, bet man iki šiol pakankamai nejauku, jaučiu daug įtampos, bet vis tiek einu, nes turiu dvi motyvacijas. Visų pirma, kaip minėjau, išlipu iš savo komforto zonos, antra, Lietuvos sporto podkastuose moterų apskritai labai mažai, todėl, manau, kad mane matydami ir girdėdami žmonės bent kažkiek daugiau pagalvoja ir sužino apie moterų krepšinį.
Podkastuose dažnai sudarote duetą su dukart Eurolygos čempionu Martynu Gecevičiumi. SKM organizacijoje sporto konsultantu dirba Martyno tėtis, krepšinio treneris, Lietuvos čempionas Valdas Gecevičius. Ar sulaukiate kolegos pastebėjimų apie jūsų podkastus?
Su Valdu turime labai gerą ryšį – jis visada turi pastebėjimų apie mūsų podkastus (šypsosi). Šiaip su V. Gecevičiumi mūsų keliai susikerta jau ne pirmą kartą – jis yra buvęs mano treneriu, kartu dirbome ir klubiniame, ir rinktinės lygmenyje. Su treneriu turime labai gražų ryšį ir džiugu, kad dabar kartu esame SKM organizacijoje.
Teko matyti, kad praėjusiais mokslo metais lankėtės įvairiose Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose ir kartu su kita tituluota krepšininke Gabriele Šulske pristatydavote SKM mergaičių programą...
Man ši veikla atrodo labai prasminga, todėl ją tęsime ir artėjančiais mokslo metais. Aišku, jeigu galvosi, kad po susitikimo, kurio metu bendrauji su 200 mergaičių, visos arba dauguma pradės lankyti krepšinį, tai su tokiu požiūriu toli nenuvažiuosi. Bet jeigu iš tų 200 mergaičių į treniruotę ateina bent kelios, man tai yra pasiekimas ir laimėjimas.
Galbūt būtent krepšinis toms kelioms mergaitėms padės geriau susidėlioti savo gyvenimo kelią. Krepšinis gali duoti ne tik patį krepšinį, bet ir daugelį kitų svarbių dalykų gyvenime – komandinius, žmogiškus ryšius, discipliną ir tuo pačiu – kūrybiškumą.
Kokioje veikloje jaučiatės patogiai ir galinti daugiausiai duoti Lietuvos krepšiniui?
Galiu drąsiai pasakyti, kad neturiu atsakymo į šį klausimą (šypsosi). Tikrai žinau tai, kad savęs nematau treniravime, mane labiau domina sporto vadyba. Vis dar esu savęs ieškojimo etape. Dalyvauju renginiuose, įvairiuose projektuose ir procesuose. Man labai patinka stebėti žmones, kaip jie bendrauja, kaip jie pasakoja istorijas, dėsto mintis ir „save veda“.
SKM treneris Egidijus Ženevičius vadovaudamas U20 Lietuvos rinktinei iškovojo mūsų šaliai istorinius sidabro medalius. Kiek džiugu dėl šio stratego ir visų merginų?
Labai noriu pasidžiaugti Egidijaus Ženevičiaus darbu ir jo sėkme. Treneris ir merginos įdėjo nežmoniškai daug darbo ir mes turime labai konkretų rezultatą – Europos čempionato sidabro medalius. Tai laimėjimas, apie kurį prieš čempionatą niekas negalėjo nė pasvajoti.
Viskas iš taktinės, žaidybinės ir psichologinės pusės buvo sudėliota tiesiog fantastiškai. Labai norėtųsi, kad tokios asmenybės ir tokie treneriai kaip E. Ženevičius vienaip ar kitaip daugiau būtų įtraukti į mergaičių krepšinio vystymą.
Kito SKM trenerio Donato Sabaliausko treniruojama „SKM-I Širšių“ komanda 2024–2025 m. sezone pirmą kartą mokyklos istorijoje iškovojo MKL U12 medalius. Kiek šioje komandoje čia matote potencialo?
Potencialo matau daug ir labai džiaugiuosi šiomis mergaitėmis. Tai – nuostabi komanda, turinti tikras kovotojų širdis. Ši komanda du sezonus iš eilės laimėjo medalius ir „Jr. NBA Lithuania“ turnyre. Mokyklai ir visai organizacijai tai yra pirmieji medaliai mergaičių krepšinyje, todėl tai suteikia daug įkvėpimo ir pozityvo ateičiai. Turime ir daugiau komandų, kurios, neabejoju, ateityje iškovos daug skambių pergalių.
Ar po sėkmingos moterų krepšinio vasaros savo aplinkoje pastebite didesnį mergaičių susidomėjimą krepšiniu?
Tikrai jaučiasi. Galiu pasakyti, kad į Europos moterų krepšinio čempionatą Bolonijoje atvyko daug mano pažįstamų kartu su savo mergaitėmis, kurios labai emocingai ir šauniai palaikė Lietuvos rinktinę. Kiek tenka kalbėtis, nemaža tėvelių dalis nuo rugsėjo planuoja atvesti savo mergaites į krepšinio būrelį.
Teko lankytis „Skills Academy“ ir SKM organizuotoje individualių įgūdžių stovykloje „Ignalina Camp‘25“. Mergaitės ir merginos buvo labai motyvuotos, pavyzdingai dirbo, kartu stebėjome ir džiaugiamės U20 Lietuvos rinktinės pergalėmis. Labai svarbu, kad jau dabar yra į ką žiūrėti ir kuo sudominti jaunąją kartą.
Gintarė Petronytėjaunimo krepšinisSKM
