Legendinė OAKA keičia pavadinimą: pasirašyta 5 metų sutartis

Nors prieš du metus „Panathinaikos“ savininkas Dimitris Giannakopoulos žadėjo areną pervadinti jo vėlionio tėvo, Pavlos Giannakopoulo, vardu, nuo šiol didžiausia Graikijos krepšinio arena vadinsis „Telekom Center“.
2023-iaisiais arena, kuri iki tol priklausė Graikijos valstybui ir buvo nuomojama, buvo perduota „Panathinaikos“ klubui 49-eriems metams.
Nuo to laiko buvo atlikta nemažai arenos atnaujinimų: buvo pakeistas aikštelės parketas į modernų, LED parketą, atnaujintos sėdynės, VIP zonos, pakeistas eksterjeras.
2004-ųjų Atėnų olimpinėse žaidynėse OAKA arenoje vyko krepšinio rungtynės. Jų metu 1996-aisiais pirmąkart atidaryta arena talpina 18300 žiūrovų.