Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Legendinė OAKA keičia pavadinimą: pasirašyta 5 metų sutartis

2025 m. rugpjūčio 20 d. 13:16
Lrytas.lt
Legendinė Atėnų OAKA arena, priklausanti Atėnų „Panathinaikos“ klubui oficialiai keičia pavadinimą po to, kai buvo pasirašyta penkerių metų sutartis su telekomunikacijų bendrove „Cosmote Telekom“.
Daugiau nuotraukų (1)
Nors prieš du metus „Panathinaikos“ savininkas Dimitris Giannakopoulos žadėjo areną pervadinti jo vėlionio tėvo, Pavlos Giannakopoulo, vardu, nuo šiol didžiausia Graikijos krepšinio arena vadinsis „Telekom Center“.
2023-iaisiais arena, kuri iki tol priklausė Graikijos valstybui ir buvo nuomojama, buvo perduota „Panathinaikos“ klubui 49-eriems metams.
Nuo to laiko buvo atlikta nemažai arenos atnaujinimų: buvo pakeistas aikštelės parketas į modernų, LED parketą, atnaujintos sėdynės, VIP zonos, pakeistas eksterjeras.
2004-ųjų Atėnų olimpinėse žaidynėse OAKA arenoje vyko krepšinio rungtynės. Jų metu 1996-aisiais pirmąkart atidaryta arena talpina 18300 žiūrovų.
Atėnų PanathinaikosEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.