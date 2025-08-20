Lietuvių varžovų lyderis M. Buzelį mato NBA elite: „Jis turės puikią karjerą“

„Gal persigalvosiu, bet kol kas manau, kad šitas bus paskutinis. Kitas bus tik už dvejų metų. Man bus 36–37 metai. Norėčiau labiau koncentruotis į NBA karjerą“, – interviu „Basket USA“ teigė juodkalnietis.
„Sendamas prieš pradedant sezoną esi privestas galvoti apie savo kūną ir atsistatymą. Sezono metu dažnai nebūnu namie dėl kelionių, treniruočių ir rungtynių. Vasara yra galimybė atgauti prarastą laiką su mano trimis vaikais ir pasimėgauti. Dabar tai mano didžiausias prioritetas.“
Praėjusį sezoną Čikagos komandoje NBA N.Vučevičius rinko po 18,5 taško, 10,1 atkovoto kamuolio ir 3,5 rezultatyvaus perdavimo. Dar prieš praėjusį sezoną buvo pasirodę spekuliacijų ir gandų apie aukštaūgio ateitį, tačiau jis – vis dar toje pačioje komandoje, kuriai atstovauja nuo 2021-ųjų.
Dabar N.Vučevičius jau yra tikras, kad sugrįš į Čikagą.
„Praktiškai neturiu dėl to abejonės. Su tokia mintimi ruošiuosi. Vėliau pažiūrėsime, nežinau, kas nutiks“, – teigė centras, kuriam artėjantis sezonas bus paskutinis pagal dabartinį kontraktą, kuriuo jis uždirbs kiek daugiau nei 21 milijoną JAV dolerių.
Tuo tarpu lietuviui Matui Buzeliui už poros mėnesių prasidėsiantis sezonas bus antrasis NBA lygoje. Antrojoje sezono pusėje daugiau pasitikėjimo iš vyr. trenerio Billly Donovano gavęs M.Buzelis privertė atkreipti lygos gerbėjų dėmesį į save. NBA dėjimų konkurse dalyvavęs lietuvis galiausiai fiksavo 8,6 taško ir 3,5 atkovoto kamuolio vidurkius.
„Kas liečia Matą, jis – didžiulis talentas. Manau, jis turės puikią karjerą lygoje“, – apie lietuvį atsiliepė N.Vučevičius.
„Jis – jaunas, bet jau parodė, kad turi vietą NBA. Jis labai pasitiki savimi – asmeninė savybė, kuri man patinka, nes turi tikėti savimi, kai esi jaunas. Tai nėra arogancija. Jis žiūri realistiškai, jis žino, ką gali padaryti. Jis – žaidėjas, kuris man tikrai patinka.“
