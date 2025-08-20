N. Hayesas-Davisas: esu geriausias žaidėjas, kurį Šaras treniravo, jis manęs pasiilgs

N.Hayesas-Davisas prieš metus tapo Eurolygos rekordininku, surinkęs 50 taškų per vienerias rungtynes. Praėjusią vasarą jis kartu su JAV rinktine ruošėsi Paryžiaus olimpinėms žaidynėms – šį laikotarpį jis vėliau pavadino geriausiu savo gyvenime.
Dabar 30-metis krepšininkas išvyksta į NBA, kur atstovaus „Phoenix Suns“ komandai.
„Aišku, jis manęs pasiilgs! Esu geriausias žaidėjas, kokį jis tik kada treniravo, laimėjau jam pirmą Eurolygos titulą. Aišku, jis mane mylėjo, aišku, jis manęs pasiilgs“, – interviu turkų „Socrates“ žurnalui teigė N.Hayesas-Davis, 2019–2021 m. sezonuose žaidęs ir Kauno „Žalgiryje“.
Keliauti laisvu metu mėgstantis krepšininkas abu sezonus, kai Turkijoje buvo treniruojamas Šaro, pasižymėdavo draugiškais juokais su lietuvių treneriu, kuris žaidėjui interviu metu atsakydavo atgal.
„Net jeigu žmonės jo pilnai nesupranta, jeigu pažiūrėtum į užduodamus klausimus ir pateikiamus atsakymus, suprasi, koks puikus jis treneris ir kaip man patinka jo nusiteikimas ir troškimas laimėti. Po daugelio su juo darbo metų pasiekėme tašką, kai žinau, kada ir kas bus sakoma. Jei kas nors padaro klaidą derinyje, žinau, ką jis pasakys, kad tai būtų ištaisyta.
Jei per pertraukėlę jis kam nors braižo derinį, stengiuosi jam prieš tai padėti. Esame pasiekę žaidėjo-trenerio santykį, apie kurį svajoja kiekvienas treneris, – aiškino N.Hayesas-Davisas. – Geriausios yra tokios komandos, kur žaidėjai gali būti lyderiais treneriui kaskart neturint įsikišti ir rėkti, kad būtum motyvuotas. Jeigu komandoje gali būti žaidėjas, kuris būtų trenerio tąsa aikštelėje, turi žymiai didesnį šansą laimėti titulą ir pasiekti ypatingų dalykų. Tą mes ir pasiekėme praeitą sezoną.“