NBA legenda D. Rodmanas pareiškė, kad myli Rusiją: atskleidė, ką veikė su V. Putinu

63-ejų buvęs krepšininkas dalyvavo strymerio „Neon“ gyvoje transliacijoje, kurioje buvo paklaustas apie savo geriausią kelionę gyvenime. D.Rodmanas nedvejodamas paminėjo Rusiją.
„Viena tokių yra Rusija. Labai gerai pažįstu V.Putiną“, – pareiškė skandalais pagarsėjęs vyras.
„Pasakysiu – V.Putiną esu sutikęs penkis kartus, – vėliau tęsė D.Rodmanas. – Su juo kartu būna modeliai, pragariško grožio. Jis turi savo viešbutį, savo „Ferrari“ ir „Lamborghini“ automobilių salonus, tokie va dalykai. Jis sako: „Dennisai, tu nori „Lamborghini“?“ Sakiau, kad noriu. Turėjau jį savaitę.“
D.Rodmanas yra pagarsėjęs savo meile Šiaurės Korėjai ir jos diktatorui Kim Jong Unui. 2022-aisiais D.Rodmanas buvo pasiryžęs keliauti į Rusiją, kad padėtų išlaisvinti WNBA krepšininkę Brittney Griner, kuri buvo tuo metu sulaikyta už nelegalių narkotinių medžiagų transportavimą.
Galiausiai buvęs NBA žaidėjas vykti atsisakė, o B.Griner buvo išlaisvinti apsikeičiant kaliniais.
2023-iaisiais D.Rodmanas pasakojo apie dar vieną savo vizitą į Rusiją pas V.Putiną.
„Aš su juo Rusijoje buvau dvi savaites. Jis gerai su manimi elgėsi. Kaskart mums išėjus su mumis būdavo 12 ar 13 modelių. Kasdien einant valgyti šalia nuolat yra modelių, su kuriais gali eiti į vakarėlius, tiesiog šalia. Aš jo tada klausiau, ar jis taip elgiasi kasdien. Buvo neįtikėtina“, – interviu „Vlad TV“ teigė V.Rodmanas.
