Po iš rankų išleistos pergalės – R. Kurtinaičio kaltės prisiėmimas: atskleidė, ką būtų daręs kitaip

Rugpjūčio 20-osios vakarą Vilniuje švietė saulė, bet „Twinsbet“ arena apniuko – joje Lietuvos krepšininkai 81:84 nusileido Turkijai ir patyrė pirmąją nesėkmę draugiškų rungtynių maratone.
„Neturiu jokių priekaištų dėl žaidėjų. Taip, turėjome pradžioje problemų, bet minčių nebuvo, kad mes galime dominuoti nuo pradžių prieš tokią komandą.
Džiaugiuosi, kad po nesėkmingos pradžios grįžome ir pergalę turėjome beveik savo kišenėje. Į šiandienos rungtynes žiūriu iš pozityvios pusės, dirbome tikrai gerai, rungtynės buvo aukšto lygio, kažkas turėjo pralaimėti“, – samprotavo rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
Į priekį nuo pirmųjų mačo minučių išsiveržę turkai kontroliavo rungtynių eigą praktiškai iki mačo pabaigos.
Likus žaisti tris minutes iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Deividas Sirvydis tolimu metimu po ilgo laiko išvedė lietuvius į priekį, šeimininkų pranašumą įtvirtino dar vienas taiklus Tado Sedekerskio šūvis ir atrodė, kad pergalė jau ranka pasiekiama.
Vis dėlto scenarijus laimingai nesusiklostė.
Pasipylusios klaidos leido turkams įkvėpti gaivaus oro, o likus žaisti 9 sekundes daugiau nei 8 tūkst. rungtynes arenoje stebėjusių sirgalių gailiai atsiduso – Roko Jokubaičio išmestą kamuolį perėmę turkai išsiveržė į priekį.
„Manau, kad aš padariau klaidą, kad Rokui daviau išsimesti, jis turėjo priimti kamuolį, nes jis tai daro tikrai gerai.
Mes numatėme tą situaciją (treniruotėse), bet ji neišsipildė, nes pritrūko įdirbio. Vis dėlto, manau, kad klaida buvo pastatyti Roką išmesti kamuolį, o ne jį priimti. Nematau nė vieno žaidėjo klaidos gale, prisiimu atsakomybę sau“, – apie savo auklėtinio klaidą kalbėjo R.Kurtinaitis.
Nesėkminga buvo ir paskutinioji Lietuvos krepšininkų ataka. Deividas Sirvydis nesukontroliavo kamuolio, krito ant parketo, o į priekį nurūkę turkai dėjimu iš viršaus padėjo tašką šeštajame Lietuvos rinktinės pasirengimo mače.
„Viskas vyko gerai, bet nėra gerų ar blogų pabaigų, yra sėkmingos ir nesėkmingos. Ta pabaiga buvo paslydimas ir nugriuvimas. Pargriuvome, nieko nepadarysi“, – tęsė 65-erių specialistas.
Ergino Atamano auklėtiniams pavyko atsirevanšuoti už anksčiau Lietuvai patirtą pralaimėjimą – prieš kelias savaites turkai Stambule neprilygo lietuviams 70:91.
Pagrindiniu Lietuvos rinktinės duobkasiu trečiadienį tapo Turkijos NBA žvaigždė Alperenas Šengunas. „Houston Rockets“ aukštaūgis rungtynes baigė su 25 taškais ir 4 atkovotais kamuoliais.
Mūsų šalies komandoje rezultatyviausiai sužaidė 19 taškų įmetęs Rokas Jokubaitis.
„Pasidžiaugti pergale negalime, bet laimėjome atšokusius kamuolius prieš tokią komandą. Turime kuo pasidžiaugti – kovingumu. Norėtųsi sumažinti klaidų skaičių, mes taip pat turėjome problemas su baudų metimais
Rungtynės buvo geros, tokių mums reikėjo prieš Europos čempionatą“, – mačą apibendrino R.Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinė draugiškų akistatų cikle 89:68 pranoko Estiją, 91:70 įveikė Turkiją, 77:54 sutriuškino Sakartvelą, 109:105 po pratęsimo palaužė Latviją ir 94:72 pranoko be Luka Dončičiaus žaidusią Slovėniją.
Draugiškų rungtynių maratoną Lietuvos rinktinė užbaigs penktadienį, kai Alytuje susikaus su Islandijos krepšininkais.
Specialistas teigė, kad sprendimą dėl lemiamo rinktinės 12-uko jis turėtų priimti būtent po šio mačo.
Vieno iš žurnalistų pasiteiravus dėl 12-uko kėdės kovojančių Lauryno Biručio ir Mareko Blaževičiaus situacijos, R.Kurtinaitis pradėjo šypsotis: „Kodėl taip nusprendėt? Aš pats nežinau (kas konkuruoja dėl 12-uko), čia jūs jau man pasakėt. Čia kaip toje situacijoje – kaimo vyras sužino paskutinis, kad visas kaimas... (juokiasi).“
Vis dėlto treneris pridūrė, kad jei būtų jo valia, jis į turnyrą vežtųsi visus 15 žaidėjų.
„Kažkuriame turnyre buvo bandymas registruoti daugiau žaidėjų, manau, kad tai yra teisinga, jeigu būtų mano valia, paimčiau visus 15.
Čia galėtų padirbėti FIBA, bet kaip minėjau, visi verti žaisti Europos čempionate, kol kas neturime nusprendę dvyliktuko. Visi verti būti šioje komandoje. Būtų mano valia, paimčiau visus“, – užbaigė sprecialistas.
Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją, o Lietuvos krepšininkai Tamperės mieste vyksiančiame grupių etape susikaus su Vokietijos, Suomijos, Juodkalnijos, Švedijos bei Jungtinės Karalystės ekipomis.
