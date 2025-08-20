Žinios, kurios šviečia.
Prieš mačą su Latvija – graikų žvaigždės G. Antetokounmpo išstojimas: pranešė žinią sirgaliams

2025 m. rugpjūčio 20 d. 14:28
Lrytas.lt
Europos krepšinio čempionatas startuos jau kitą savaitę, o komandos po truputį baigią pasirengimą artėjančioms pirmenybėms. Draugiškų rungtynių maratonas jau pasiekė finišo tiesiąją, bet ryškiausia Graikijos krepšinio žvaigždė Giannis Antetokounmpo šią vasarą vis dar nebuvo apsivilkęs nacionalinės rinktinės marškinėlių.
Panašu, kad ilgai lauktas „debiutas“ įvyks trečiadienį vakare, o apie tai socialinėje erdvėje prakalbo ir pati 30 metų „Milwaukee Bucks“ žvaigždė.
„Atėjo laikas! Susitiksime aikštėje“, – į savo sekėjus kreipėsi G.Antetokounmpo.
Jo atstovaujama Graikijos rinktinė trečiadienį Akropolio draugiškame krepšinio turnyre susikaus su Latvija.
Kol kas pasirengimo cikle graikai sužaidė ketverias rungtynes, o per jas iškovojo dvi pergales – 69:61 pranoko Juodkalniją ir 74:60 įveikė Belgiją.
Graikijai pralaimėjimus teko sugerti prieš Serbiją (66:76) ir Izraelį (58:75).
Europos krepšinio čempionate graikai varžysis C grupėje kartu su Italija, Kipru, Ispanija, Sakartvelu bei Bosnija ir Hercegovina.
Europos krepšinio pirmenybės startuos rugpjūčio 27-ąją.
