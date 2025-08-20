Prieš mačą su Latvija – graikų žvaigždės G. Antetokounmpo išstojimas: pranešė žinią sirgaliams

Panašu, kad ilgai lauktas „debiutas“ įvyks trečiadienį vakare, o apie tai socialinėje erdvėje prakalbo ir pati 30 metų „Milwaukee Bucks“ žvaigždė.
„Atėjo laikas! Susitiksime aikštėje“, – į savo sekėjus kreipėsi G.Antetokounmpo.
Jo atstovaujama Graikijos rinktinė trečiadienį Akropolio draugiškame krepšinio turnyre susikaus su Latvija.
Kol kas pasirengimo cikle graikai sužaidė ketverias rungtynes, o per jas iškovojo dvi pergales – 69:61 pranoko Juodkalniją ir 74:60 įveikė Belgiją.
Graikijai pralaimėjimus teko sugerti prieš Serbiją (66:76) ir Izraelį (58:75).
Europos krepšinio čempionate graikai varžysis C grupėje kartu su Italija, Kipru, Ispanija, Sakartvelu bei Bosnija ir Hercegovina.
Europos krepšinio pirmenybės startuos rugpjūčio 27-ąją.
Giannis AntetokounmpoGraikijos krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių