Sportas Krepšinis

Savo ryškiausios žvaigždės sulaukę graikai užtikrintai susitvarkė su latviais

2025 m. rugpjūčio 20 d. 23:51
Lrytas.lt
Europos krepšinio čempionatui besiruošianti Graikijos rinktinė galiausiai sulaukė savo ryškiausios žvaigždės – Giannio Antetokounmpo, o šeimininkai Akropolio turnyre užtikrintai nugalėjo Latviją 104:86 (30:17, 31:28, 21:21, 22:20).
Pirmą kartą šią vasarą su Graikijos rinktinės marškinėliais aikštėje pasirodęs G. Antetokounmpo žaidė vos 15 minučių, tačiau per šį laiką spėjo surinkti 25 taškus (9/11 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 7/9 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 2 pražangas ir net 36 naudingumo balus.
Latvijos rinktinėje rezultatyviausias buvo naujasis Klaipėdos „Neptūno“ žaidėjas Rihards Lomažas, kuris pelnė 17 taškų. Tuo tarpu Latvijos rinktinės lyderis Kristaps Porzingis šias rungtynes baigė tik su 7 taškais.
Graikams 14 taškų pridėjo Giannoulis Larentzakis, 11 – Alexandras Samodurovas, 10 – Tyleris Dorsey.
V. Spanoulio auklėtiniai Europos pirmenybėse kausis C grupėje, kur sutiks su šeimininke Kipro rinktine, bosniais, italais, ispanais ir kartvelais.
Latvijos komanda senojo žemyno turnyre žais A grupėje kur jų lauks Portugalijos, Estijos, Turkijos, Serbijos ir Čekijos komandos.
