SportasKrepšinis

Serbijos rinktinė už darbą padėkojo buvusiam žalgiriečiui

2025 m. rugpjūčio 20 d. 18:49
Serbijos rinktinės vyriausiasis treneris Svetislavas Pesičius sutrumpino kandidatų sąrašą. Kaip skelbia „Meridian Sport“, dėl traumų vieni iš Europos čempionato favoritų atsisveikino su Alenu Smailagičiumi ir Urošu Trifunovičiumi.
Pranešama, jog buvęs žalgirietis vyks į Bolonijos „Virtus“ klubą, kur tęs gydymą.
Praėjusiame Eurolygos sezone A. Smailagičius vidutiniškai pelnė po 8,1 taško, atkovojo 2,9 kamuolio, atliko 0,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 7,8 naudingumo balo.
Serbijos rinktinės kandidatų sąraše liko 15 žaidėjų.
Europos čempionate serbai žais A grupėje, kur jų lauks Latvijos, Čekijos, Turkijos, Portugalijos ir Estijos rinktinės.
Serbijos rinktinės kandidatų sąrašas:
Nikola Jovičius (Majamio „Heat“), Marko Guduričius (Milano „Emporio Armani“), Aleksa Avramovičius („Dubai“), Nikola Topičius (Oklahomos „Thunder“), Tristanas Vukčevičius (Vašingtono „Wizards“), Bogdanas Bogdanovičius (Los Andželo „Clippers“), Balša Koprivica (Stambulo „Bahčešehir“), Vanja Marinkovičius (Belgrado „Partizan“), Stefanas Jovičius (laisvasis agentas), Filipas Petruševas („Dubai“), Ognjenas Dobričius (Belgrado „Crvena Zvezda“), Nikola Jokičius (Denverio „Nuggets“), Nikola Milutinovas (Pirėjo „Olympiakos“), Dejanas Davidovacas (Belgrado „Crvena Zvezda“), Vasilije Micičius (Tel Avivo „Hapoel“).
