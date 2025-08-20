Žinios, kurios šviečia.
Serbų žvaigždės gestas atkreipė dėmesį – išplito N. Jokičiaus veiksmas ant atsarginių žaidėjų suolo

2025 m. rugpjūčio 20 d. 12:43
Bene ryškiausia Serbijos krepšinio rinktinės žvaigždė Nikola Jokičius demonstruoja savo lyderystę ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų.
Geru to pavyzdžiu tapo praėjusią savaitę vykusios draugiškos rungtynės tarp Serbijos ir Čekijos krepšininkų.
Šiame mače 30-metis serbas atkreipė į save dėmesį sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolo – tuo metu jis užsiėmė „auklėjimo“ metodais.
N.Jokičius skyrė pastabą jaunajam Serbijos krepšininkui Nikolai Topičiui.
20-metis serbas po keitimo nesudaužė delnais su kitais ant atsarginių žaidėjų suolo sėdėjusiais serbų krepšininkais.
Tai pastebėjęs N.Jokičius skyrė pastabą jaunajam rinktinės draugui, o pastarasis išvydęs tokį lyderio gestą greitai pasitaisė – pakilęs nuo suolo sudaužė delnais su kitais krepšininkais.
Šis vaizdo įrašas greitai išplito socialiniuose tinkluose ir buvo giriamas kaip gero komandos darbo įrodymas.
Draugišką mačą serbai laimėjo įveikdami Čekiją 113:84, o N.Jokičius šioje dvikovoje pasižymėjo pelnydamas 12 taškų.
Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
