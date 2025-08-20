Serbų žvaigždės gestas atkreipė dėmesį – išplito N. Jokičiaus veiksmas ant atsarginių žaidėjų suolo

Geru to pavyzdžiu tapo praėjusią savaitę vykusios draugiškos rungtynės tarp Serbijos ir Čekijos krepšininkų.
Šiame mače 30-metis serbas atkreipė į save dėmesį sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolo – tuo metu jis užsiėmė „auklėjimo“ metodais.
N.Jokičius skyrė pastabą jaunajam Serbijos krepšininkui Nikolai Topičiui.
20-metis serbas po keitimo nesudaužė delnais su kitais ant atsarginių žaidėjų suolo sėdėjusiais serbų krepšininkais.
Tai pastebėjęs N.Jokičius skyrė pastabą jaunajam rinktinės draugui, o pastarasis išvydęs tokį lyderio gestą greitai pasitaisė – pakilęs nuo suolo sudaužė delnais su kitais krepšininkais.
Šis vaizdo įrašas greitai išplito socialiniuose tinkluose ir buvo giriamas kaip gero komandos darbo įrodymas.
Draugišką mačą serbai laimėjo įveikdami Čekiją 113:84, o N.Jokičius šioje dvikovoje pasižymėjo pelnydamas 12 taškų.
Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
Nikola JokičiusSerbijos vyrų krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynės
