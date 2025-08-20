Tragedija JAV sporte – nuskendo 22-ejų krepšininkas

Kaip praneša „Fox 13“, šeštadienį, rugpjūčio 16-ąją, apie šeštą valandą vakaro jaunasis atletas pateko į nelaimę, kai su draugais plaukiojo Blackridge rezervuare netoli Salt Lake City miesto.
21-erių D.Mayaro draugas spėjo nuplaukti iki kranto ir išsigelbėti. Vėliau jis bandė gelbėti ir savo draugą, tačiau galiausiai jam pačiam prireikė gelbėtojų pagalbos.
Gelbėtojų robotas skenduolio kūną rado po maždaug penkių valandų.
„Buvo baisu. Matėme, kaip prabėgo policija su neštuvais, ant jų gulėjo labai išblyškęs žmogus ir nejudėjo“, – „Fox 13“ sakė liudininkas.
D.Mayaras praėjusį sezoną rinko po 6,3 taško ir 4 atkovotus kamuolius.
„Su juo buvo linksma, jis gerino mūsų kultūrą. Labai jo pasiilgsime“, – ESPN teigė jo treneris Chrisas Crutchfieldas.