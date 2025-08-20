Vienas skambiausių „Ryto“ pirkinių negali sportuoti su komanda

„Reikia nuo pirmos dienos susikurti gerą ryšį. Visų pirma, trenerių štabe, taip pat ir su žaidėjais – kas liko turės priprasti prie naujų žaidėjų, kas atvyko – turės priprasti prie mūsų sistemos, – per pirmąją treniruotę kalbėjo Vilniaus „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas.
„Buvo labai smagu išbėgti į aikštelę, susitikti su visais. Visi atrodo nuoširdūs, panašu į šeimos atmosferą. Treneriai – labai šaunūs. Vasarą turėjome daug pokalbių su vyriausiuoju treneriu apie tai, kaip jis nori žaisti, kaip čia viskas vyksta, – kalbėjo „Ryto“ naujokas Jerrikas Hardingas. – Jaučiu palaikymą nuo pat atvykimo. Kaip ir sakiau, gera buvo įveikti pirmą treniruotę – iš pradžių jautiesi šiek tiek nervingai, viskas nauja, nauji veidai, bet visi priėmė labai šiltai. Esu laimingas ir nekantrauju žengti į sezoną.“
Nors treniruotės metu netrūko energijos ir entuziazmo, dalies žaidėjų šį kartą aikštelėje dar nebuvo. Lietuvos Nacionalinei krepšinio rinktinei atstovaujantys krepšininkai Gytis Radzevičius ir Ignas Sargiūnas bei Makedonijos rinktinei atstovaujantis Jacobas Wiley prie komandos prisijungs kiek vėliau. Prie komandos kurį laiką prisijungti negalės ir Jordanas Walkeris, kadangi tęsia reabilitaciją po operacijos.
„Walkeris pirmomis dienomis dar negalės sportuoti su mumis. Jis yra po menisko operacijos, jam reikia pratęsti reabilitaciją ir atstatyti judesį. Tai gali užtrukti kelias dienas, o gal ir apie 10, – apie krepšininko reabilitacijos procesą kalbėjo G. Žibėnas. – Diena iš dienos situacija bus aiškesnė. Tikimės, kad jis prisijungs kaip įmanoma greičiau“.
Treneris taip pat išskyrė jaunimo indėlį pirmoje treniruotėje:
„Daug jaunimo pasijungė – jiems patiems pasitikrinimas ir papildoma motyvacija. Energija, kaip ir tikėjomės, yra didelė. Kaip visada pirmose treniruotėse norisi labiau stabdyti nei raginti. Kiekviename prieš sezoniniame etape taip.“
Pirmoji treniruotė – tai tik pradžia. Jau šios savaitės gale komanda pasiruošimą sezonui tęs treniruočių stovykloje Druskininkuose, o pirmas draugiškas rungtynes sužais rugpjūčio 26 d. prieš Jonavos ekipą. „Betsson-LKL“ oficialus sezono startas numatytas rugsėjo 21 d. išvykoje su Kėdainių „Nevėžiu“.
Pirmąsias rungtynes namuose vilniečiai žais rugsėjo 24 d. prieš Gargždų „Gargždus“, o FIBA Čempionų lygos startas numatytas spalio 7 d., kur sostinės ekipa priims svečius iš Varšuvos.