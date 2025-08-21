Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

„Lietkabelio“ snaiperio vedami estai palaužė lietuvių varžovus

2025 m. rugpjūčio 21 d. 08:42
Lrytas.lt
Europos krepšinio čempionatui besirengiantys estai išvykoje 88:87 (21:21, 23:15, 25:27, 19:24) palaužė Švediją.
Daugiau nuotraukų (1)
Estams pergalingu tapo Arturo Konontsuko tritaškis, tačiau sitauciją galėjo pakeisti Kasparo Jakučionio bendraklubis „Miami Heat“ klube Pelle Larssonas, tačiau jo metimas iš po krepšio buvo netikslus.
Nugalėtojus į priekį vedė į Panevėžio „Lietkabelį“ sugrįžęs snaiperis Kristianas Kullamae. Estas pelnė 16 taškų (2/4 dvit., 4/7 trit.) ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Švedijos rinktinėje rezultatyviausias buvo 19 taškų (3/5 dvit., 2/5 trit., 7/7 baud.) pelnęs Melwinas Pantzaras.
Švedai Europos čempionate rungtyniaus vienoje grupėje su Lietuvos, Suomijos, Vokietijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
Panevėžio LietkabelisEstijos vyrų krepšinio rinktinėEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.