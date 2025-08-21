„Lietkabelio“ snaiperio vedami estai palaužė lietuvių varžovus

Estams pergalingu tapo Arturo Konontsuko tritaškis, tačiau sitauciją galėjo pakeisti Kasparo Jakučionio bendraklubis „Miami Heat“ klube Pelle Larssonas, tačiau jo metimas iš po krepšio buvo netikslus.
Nugalėtojus į priekį vedė į Panevėžio „Lietkabelį“ sugrįžęs snaiperis Kristianas Kullamae. Estas pelnė 16 taškų (2/4 dvit., 4/7 trit.) ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Švedijos rinktinėje rezultatyviausias buvo 19 taškų (3/5 dvit., 2/5 trit., 7/7 baud.) pelnęs Melwinas Pantzaras.
Švedai Europos čempionate rungtyniaus vienoje grupėje su Lietuvos, Suomijos, Vokietijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.