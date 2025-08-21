Žinios, kurios šviečia.
Atokvėpis Serbijos stovykloje: V. Micičius grįžo į treniruotes

2025 m. rugpjūčio 21 d. 10:11
Lrytas.lt
Serbijos krepšinio rinktinė sulaukė puikių naujienų – Vasilije Micičius sugrįžta.
Serbų vyriausiasis treneris Svetsilavas Peščius pranešė, jog įžaidėjas pagaliau sugrįžo į treniruočių procesą ir dirbo jau visa diena.
Dar neseniai pats strategas baiminosi dėl krepšininko likimo „Eurobasket 2025“, kadangi pareiškė, jog reabilitacija vyksta ne pagal planą.
V.Micičius ant parketo turėtų pasirodyti jau ketvirtadienio rungtynėse prieš Slovėniją.
Serbai „Eurobasket 2025“ pateko į A grupę, kurioje susikaus su Latvijos, Čekijos, Turkijos, Estijos ir Portugalijos komandomis.
Vasilije MicičiusSvetislavas PešičiusSerbijos vyrų krepšinio rinktinė
