Atsirado vietos net portugalui: geriausių „Eurobasket“ krepšininkų 10-uke – nė vieno lietuvio

2025 m. rugpjūčio 21 d. 17:24
Lrytas.lt
JAV sporto naujienų milžinas ESPN ​paskelbė dešimties geriausių Europos krepšinio čempionate besivaržysiančių krepšininkų dešimtuką. Vis dėlto jame neatidūrė nė vienas krepšininkas iš Lietuvos.
Dešimtuką pradeda jo viršūnėje įsitaisęs Serbijos krepšinio vedlys Nikola Jokičius.
Po jo rikiuojasi Graikijos pažiba, „Milwaukee Bucks“ puolėjas Giannis Antetokounmpo. Trečioje reitingo vietoje žengia slovėnas Luka Dončičius.
Ketvirtoje vietoje – būsimas Lietuvos rinktinės varžovas grupių etape vokietis Franzas Wagneris, penketuką uždaro trečiadienį Vilniuje spindėjęs turkas Alperenas Šengunas.
Šeštoje vietoje atsidūrė latvis Kristapas Porzingis, septintoje – suomis Lauris Markkanenas, aštuntoje Izraelio rinktinei atstovausiantis Deni Avdija, devintoje – ispanas Santi Aldama, o dešimtuką užbaigia portugalas Neemias Queta.
