Bosniai paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui

Bosnius šiemet į priekį bandys vesti „Utah Jazz“ aukštaūgis Jusufas Nurkičius be „BC Dubai“ naujoko Džanano Musos ir „Boston Celtics“ aukštaūgio Lukos Garzos.
Paskutiniu „atkabintu“ žaidėju tapo Xavieras Castaneda.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė: Jusufas Nurkičius, Johnas Robersonas, Amaras Alibegovičius, Adnanas Arslanagičius, Edinas Atičiusas, Miralem Halilovičius, Amaras Gegičius, Ajdinas Penava, Aleksandaras Lazičius, Tarikas Hrelja, Adinas Vrabacas ir Kenanas Kamenjašas.
Bosniai varžysis „Eurobasket 2025“ C grupėje kartu su Kipro, Ispanijos, Sakartvelo, Italijos ir Graikijos rinktinėmis.