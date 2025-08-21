Žinios, kurios šviečia.
Bosniai paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui

2025 m. rugpjūčio 21 d. 15:00
Bosnijos ir Hercegovinos vyriausiasis treneris Adis Bečiragičius pasirinko galutinį dvyliktuką „Eurobasket 2025“.
Bosnius šiemet į priekį bandys vesti „Utah Jazz“ aukštaūgis Jusufas Nurkičius be „BC Dubai“ naujoko Džanano Musos ir „Boston Celtics“ aukštaūgio Lukos Garzos.
Paskutiniu „atkabintu“ žaidėju tapo Xavieras Castaneda.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė: Jusufas Nurkičius, Johnas Robersonas, Amaras Alibegovičius, Adnanas Arslanagičius, Edinas Atičiusas, Miralem Halilovičius, Amaras Gegičius, Ajdinas Penava, Aleksandaras Lazičius, Tarikas Hrelja, Adinas Vrabacas ir Kenanas Kamenjašas.
Bosniai varžysis „Eurobasket 2025“ C grupėje kartu su Kipro, Ispanijos, Sakartvelo, Italijos ir Graikijos rinktinėmis.
 
