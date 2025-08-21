Ispanų rinktinės treneris: „Neatsimenu pasiruošimo su tiek problemų“

Alberto Abalde gavo traumą rungtynėse su Prancūzija ir „Eurobasket 2025“ jau nežais. Tame pačiame mače įžaidėjas Mario Saint-Supery patyrė čiurnos traumą. Traumuoti buvo ir Santi Aldama, Alberto Diazas ir Dario Brizuela.
„Neatsimenu pasiruošimo su tiek staiga iškilusių problemų. Visgi esu patenkintas, kaip treniruojamės ir kaip žaidžiame pagal turimus pajėgumus“, – trečiadienį po treniruotės teigė treneris.
A.Diazas nebuvo registruotas paskutinėse dviejose draugiškose Ispanijos rungtynėse. Dėl asmeninių priežasčių rinktinėse atsisakius dalyvauti Lorenzo Brownui, ispanų žaidimo organizavimas buvo patikėtas būtent A.Diazui. Be jo įžaidėjų grandyje yra tik iki tol tarptautinėse rungtynėse nežaidę M.Saint-Supery ir Sergio de Larrea.
„Jaunieji žaidėjai pajaus varžybų ritmą, o tie, kurie ten jau buve, paaugs. Būsime mažiau konkurencingi, jei Alberto nežais, tačiau daugiau minučių teks jauniesiems krepšininkams ir jie pradės savo kelionę oficialiose rungtynėse“, – pažymėjo S.Scariolo.
A.Diazui bus atlikti tyrimai, padėsiantys nustatyti, kada jis galės prisijungti prie rinktinės. D.Brizuela ir S.Aldama jau yra pradėję treniruotis su komanda.
Ispanija rungtyniaus „Eurobasket 2025“ C grupėje kartu su Kipru, Italija, Sakartvelu, Graikija ir Bosnija ir Hercegovina.