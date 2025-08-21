Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Lenkai sustabdė L. Markkaneną, bet liko be pergalės

2025 m. rugpjūčio 21 d. 20:51
Lrytas.lt
Lietuvos rinktinės varžovais Europos čempionato grupių etape būsiantys Suomijos krepšininkai pasirengimo cikle nuskynė dar vieną pergalę.
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtadienį suomiai namuose 106:87 (27:19, 35:24, 22:24, 22:20) sutriuškino Lenkijos krepšininkus.
Tiesa, nors ir pralaimėję mačą, lenkai sugebėjo sustabdyti ryškiausią Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną.
Jis mačą užbaigė per 18 minučių pelnydamas 6 taškus, bet pramesdamas visus septynis mestus dvitaškius ir pataikydamas vieną tolimą metimą iš trijų.
Nugalėtojus į pergalę vedė 18 taškų įmetęs Olivier Nkamhoua, 16 taškų pridėjo Eliasas Valtonenas.
Lenkijos rinktinėje rezultatyviausiai sužaidė 17 taškų įmetęs Jordanas Loydas.
Lauri MarkkanenasSuomijos vyrų krepšinio rinktinėLenkijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.