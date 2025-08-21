Lenkai sustabdė L. Markkaneną, bet liko be pergalės

Ketvirtadienį suomiai namuose 106:87 (27:19, 35:24, 22:24, 22:20) sutriuškino Lenkijos krepšininkus.
Tiesa, nors ir pralaimėję mačą, lenkai sugebėjo sustabdyti ryškiausią Suomijos žvaigždę Lauri Markkaneną.
Jis mačą užbaigė per 18 minučių pelnydamas 6 taškus, bet pramesdamas visus septynis mestus dvitaškius ir pataikydamas vieną tolimą metimą iš trijų.
Nugalėtojus į pergalę vedė 18 taškų įmetęs Olivier Nkamhoua, 16 taškų pridėjo Eliasas Valtonenas.
Lenkijos rinktinėje rezultatyviausiai sužaidė 17 taškų įmetęs Jordanas Loydas.
Lauri MarkkanenasSuomijos vyrų krepšinio rinktinėLenkijos vyrų krepšinio rinktinė
