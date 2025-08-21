Nepadoru: serbų žvaigždynas iš L. Dončičiaus ir Slovėnijos paliko šlapią vietą

Ryškiausiomis žvaigždėmis spindintys serbai Belgrade 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) nepaliko vilčių Slovėnijos rinktinei.
Nuo triuškinančios nesėkmės slovėnų neišgelbėjo ir Luka Dončičius.
„Los Angeles Lakers“ žvaigždė šiame mače įmetė 17 taškų, bet krepšį atakavo siaubingu taiklumu (2/8 dvitaškių, 2/10 tritaškių).
Tuo metu Serbijos rinktinėje pagrindiniu komandos vedliu buvo Nikola Jovičius, įmetęs 14 taškų.
Bogdanas Bogdanovičius įsmeigė net keturis tritaškius, o Nikola Jokičius „nesiplėšė“ – 10 taškų (4/4 dvit.), 8 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai.
