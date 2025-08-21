Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Netikėta žinia iš „Šiaulių“: klubo pristatytas NBA dėjimų konkurso dalyvis kraunasi lagaminus atgal

2025 m. rugpjūčio 21 d. 16:13
„Šiaulių“ krepšinio klubas praneša, jog į Lietuvą atvykęs Cassiusas Stanley su komanda nepradės ruoštis naujam sezonui. Krepšininkas nepraėjo medicininės apžiūros ir į sudėtį nebus įtraukiamas.
„Labai gaila, kad Cassiusas negalės prisijungti prie mūsų kolektyvo, – teigė sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Kaip ir visiems žaidėjams, jam atlikome išsamius medicininius tyrimus. Po patikrinimo buvo nustatyti traumos padariniai, neleidžiantys ruoštis sezonui. Dėkojame jam už profesionalumą ir parodytą norą žaisti mūsų klube bei linkime sėkmės ateities iššūkiuose.“
Pirmąsias oficialias sezono rungtynes „Šiauliai“ sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susitiks su lygos debiutantais „Gargždais“. Sezono atidarymo mačas namuose įvyks rugsėjo 27 d., kai Šiaulių arenoje komanda priims „Jonavos“ ekipos iššūkį.
Lrytas primena, kad kiek anksčiau Cassiusas Stanley dalyvavo NBA dėjimų konkurse.
