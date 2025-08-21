Sėkmingas startas: 16-metės krepšininkės Europos čempionatą pradėjo pergale prieš Ukrainą

Lietuvių persvara ypač išryškėjo perimtų kamuolių kategorijoje (23:11). Tai leido lietuvėms po išprovokuotų varžovių klaidų pelnyti net 31 tašką.
Antraisiais bandymais lietuvės pelnė 14 taškų (ukrainietės – 4 taškus). Svarbus buvo ir nuo suolelio pakilusių Lietuvos rinktinės žaidėjų indėlis (32:14).
Rungtynes sėkmingiau pradėjo Ukrainos merginos, kurios sužaidus 8 min. pirmavo 16:9, o po pirmojo kėlinio – 18:15.
Antrajame kėlinyje lietuvės toliau mažino varžovių persvarą ir sužaidus 16 min. jau pačios išsiveržė į priekį – 30:28.
Po dviejų kėlinių Lietuvos rinktinė pirmavo 37:31.
Trečiajame kėlinyje lietuvės įgijo rekordinį 14 taškų pranašumą (47:33), tačiau ukrainietės kiek sušvelnino skirtumą ir po trijų kėlinių mūsiškės buvo priekyje 49:42.
Nugalėtojų klausimą išsprendė ketvirtasis kėlinys, kuriame lietuvės prieš varžoves tiesiog dominavo. Sužaidus 35 min. E. Justos auklėtinės jau pirmavo 67:47, todėl likęs laikas tapo formalumu.
E. Justos auklėtinės pasirodymą Europos čempionate pratęs penktadienį, kai nuo 20:30 val. Lietuvos laiku stos į kovą su Graikijos krepšininkėmis.
Visas čempionato rungtynes tiesiogiai transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.
D grupėje taip pat grumiasi Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos komandos, o į ketvirtfinalį pateks tik 2 geriausios grupės komandos.
Į elitinį A divizioną pateks trys geriausios čempionato rinktinės.