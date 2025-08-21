Smūgis Latvijai – į „Eurobasket 2025“ nevyks Eurolygos žaidėjas

Vitorijos „Baskonia“, kuriai atstovauja ir lietuvis Tadas Sedekerskis, puolėjas Rodions Kurucs nedalyvaus „Eurobasket 2025“ dėl kulno traumos. Žaidėją kamuoja pėdos sausgyslių uždegimas (angl. plantar fasciitis).
Naujiena paaiškėjo latviams esant Graikijoje, kur jie dalyvauja „Acropolis Tournament“ turnyre kartu su šeimininkais graikais ir Italija.
„Nuo pat pasirengimo proceso pradžios bandėme padaryti viską, kad padėtume Rodionui išsigydyti jo traumą ir šis turnyras buvo paskutinis momentas, kuomet galėjome nuspręsti dėl jo dalyvavimo „Eurobasket 2025“. Deja, jo dalyvavimas nacionalinėje rinktinėje šiemet baigėsi. Rodions yra ypatingas žaidėjas, kurio nedalyvavimą kiti turės kompensuoti“, – trečiadienį po rungtynių su graikais teigė Latvijos rinktinės vyr. treneris Luca Banchi.
R.Kurucs grįš į Ispaniją, kur „Baskonia“ komanda yra suplanavusi žaidėjui atlikti operaciją.
Latvijos rinktinė žais čempionato A grupėje, kur susigrums su Portugalija, Estija, Turkija, Serbija ir Čekija. „Eurobasket 2025“ pradžia – rugpjūčio 27-ąją.