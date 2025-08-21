Trijų krepšininkų „atkabinimo“ belaukiant: G. Radzevičius paatviravo, ar dėl to rinktinėje jaučiasi irzlumas

Viską dvikovoje lėmė paskutinės 40 sekundžių. Ilgai atsilikę net 12 taškų skirtumu mūsiškiai prisivijo svečius ketvirto kėlinio viduryje, persvėrė rezultatą ir pirmavo net 81:76.
Tačiau klaidos ir blogas perdavimas likus grumtis 9,1 sek. lėmė, kad turkai išsiveržė į priekį ir namo išvyko su laimėjimu.
„Tokios rungtynės į naudą. Jos geresnės, nes čempionate gali būti ir bus tokių momentų kaip buvo dabar. Nes tokia kova yra kur kas geriau, nei rungtynės Turkijoje, kai pirmavome dvidešimties taškų skirtumu.
Iš tos akistatos nieko negalėjai gero pasiimti. Dabar treneriai matys, ką leidome varžovui daryti per lengvai“, – kalbėjo jau rinktinėje įsitvirtinęs Gytis Radzevičius.
Žaidėjas šįkart nebuvo itin rezultatyvus, per 20 minučių pelnęs 5 taškus, iš šešių metimų pataikęs du – vieną dvitaškį ir tritaškį. Tačiau jis po krepšiais susirinko 5 kamuolius.
– Paskutinėje atakoje turėjote 9 sekundes. Turėjote išsimesti, tačiau praradote kamuolį. Kokia buvo atakos idėja?, – buvo paklaustas G.Radzevičius.
– Ar jūs padovanojote Turkijai pergalę, ar jie pasiėmė ją?
– Toks klausimas... Kiekviena komanda šiandien norėjo laimėti ir pasisekė jiems. Neatsakysiu – nei taip, nei taip.
– Lieka penktadienio akistata Alytuje su Islandija. Tai visiškai kito rango varžovas. Ar jos bus svarbios rinktinei?
– Kiekvienos svarbios. Nėra svarbu, prieš ką žaidžiame, svarbu nusiteikimas, kuris turi būti šimtu procentų. Nusiteikimas, atsidavimas ir noras laimėti.
– Ar jaučiasi įtampa ekipoje dėl tų trijų žaidėjų, kuriuos R.Kurtinaitis penktadienį privalės „atkabinti“ ir padėkoti už darbą ekipoje? Tada rinktinėje liks tas dvyliktukas, kuris vyks į „Eurobasket 2025“.
– Nežinau. Komandoje to lyg ir nesijaučia. Gal kiekvienas skirtingai jaučia šią situaciją. Ekipa siekia vieno tikslo – nesvarbu, kas kiek žaidžia, kiek praleidžia laiko aikštėje. Visi siekiame parodyti geriausią tiek treniruotėse, tiek mačuose. Dirbame savo darbą.
– Tai tokio irzlumo komandoje nėra?
– Irzlumo. Nemanau, iš esmės jo nėra.
– Dvikovoje su turkais matėme iš trenerių pusės nemažai eksperimentų ir keistų žaidėjų „junginių“. Ar nesinorėtų jau aiškumo, išgrynintos komandos, kuri jau turėtų jausti žaidimą kartu?
– Tai trenerių darbas, jie kontroliuoja visą procesą. Mes ateiname žaisti ir privalome rodyti save šimtu procentų. Šis klausimas treneriams ir ekspertams.
