„Nesvarbu, kaip jie atrodo draugiškose rungtynėse“: legendinis J. Kazlauskas rinktinę vertins po čempionato

70-metis specialistas stebi Rimo Kurtinaičio treniruojamos rinktinės pasirodymus pasirengimo cikle, o trečiadienio akistatoje prieš Turkiją jis net apsilankė sostinės „Twinsbet“ arenoje.
„Aš manau, kad tikrai džiugina mus tokie rezultatai, aišku, komandos buvo ne mūsų pajėgumo. Gal kai kurios geriau ar blogiau pasiruošusios, bet tai ne mūsų problema, o rinktinė tikrai demonstruoja gražų ir gerą žaidimą“, – LRT žurnalistei Barborai Jakilaitei kalbėjo J.Kazlauskas.
Tiesa, trečiadienį Lietuvos krepšininkams pergalės iškovoti nepavyko – jie po dramatiškos kovos nusileido Turkijai 81:84.
Tai buvo pirmasis mūsų šalies rinktinės pralaimėjimas draugiškų rungtynių cikle.
Lietuvos rinktinė draugiškų akistatų cikle 89:68 pranoko Estiją, 91:70 įveikė Turkiją, 77:54 sutriuškino Sakartvelą, 109:105 po pratęsimo palaužė Latviją ir 94:72 pranoko be Luka Dončičiaus žaidusią Slovėniją.
Vis dėlto šių saldžių pergalių J.Kazlauskas sureikšminti neskuba. Treneris pagrindinį įvertinimą apie rinktinės žaidimą bus pasiruošęs pateikti jau po čempionato.
„Pergalių dabar reikalaujate kiekvienose rungtynėse, bet treneriai turi savo užduočių. Dabar jie nori paskutinį kartą patikrinti vieną ar kitą žaidėją, vieną kitą derinį ar gynybos sistemą. Kai kurie bandymai pasiteisina, kai kurie ne.
Nesvarbu, kaip jie atrodo draugiškose rungtynėse, viskas bus įvertinta po Europos čempionato“, – tęsė legendinis specialistas.
Draugiškų rungtynių maratoną R.Kurtinaičio auklėtiniai užbaigs penktadienį, kai Alytuje susikaus su Islandijos krepšininkais.
Europos čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
Lietuvos rinktinė Suomijoje vyksiančiose B grupės kovose žais prieš šeimininkus suomius, vokiečius, juodkalniečius, britus bei švedus.
Jonas KazlauskasLietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas Kurtinaitis
Rodyti daugiau žymių