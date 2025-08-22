Sprendimą „neatkabinti“ žaidėjų paaiškinęs R. Kurtinaitis Ą.Tubelį lygino su P. Jankūnu

Rimo Kurtinaičio auklėtinių pasirengimas senojo žemyno kovoms truko praktiškai 6 savaites. Dar Liepos 14–ąją Druskininkuose į pirmąją stovyklą susirinkusi rinktinės kandidatai pradėjo darbus dabar jau artėjantį trečiadienį startuosiančioms Europos čempionato pirmenybėms.
Po rungtynių vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris teigė, jog šioms rungtynėms nesiruošė specialiai.
„Turėjome įdomų varžovą – komanda, žaidžianti nestandartiškai, daugiau improvizuojanti, žaidžianti greitai, su daug greitų sprendimų. Specialiai jiems nesiruošėme, nes pasiruošimo metu daug komandų dar neatskleidžia savo tikrųjų taktikų ar potencialo.
Tokie mačai mums svarbūs tam, kad gebėtume prisitaikyti ir spręsti situacijas čia ir dabar. Toks ir buvo planas – reaguoti vietoje, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
„Matau pozityvių dalykų tiek puolime, tiek gynyboje, kai ką pavyko pasitaisyti. Bet klausimas, kuris visiems rūpi, kol kas lieka atviras – turiu dar dvi dienas viską gerai apmąstyti.“,– apie klausimą dėl galutinio rinktinės dvyliktuko sakė R. Kurtinaitis.
„Dar liko (abejonių) ties kai kuriais žaidėjais. Šiandien dar buvome treneriai susirinkę, kiekvienas pasakėme, ką matome žaidėjuose, kokie jų pliusai ir minusai. Viską vertinome, turime braižą, bet galutinio atsakymo dar nėra.
„Pagrindinį komandos stuburą turime, bet yra nemažai neaiškumų. Pavyzdžiui, kas nutiktų, jei trauma ištiktų Joną? Arba jeigu susižeistų Rokas – mūsų pagrindinis įžaidėjas? Reikia būti pasiruošusiems viskam ir turėti planą B. Kai kurie žaidėjai liks priklausomi nuo tokių situacijų, todėl šiuo metu svarstymų daug, bet sprendimo diena artėja“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Paklaustas, ar dvejones dėl galutinio dvyliktuko lėmė pasirinktų varžovų profilis, treneris atsakė, kad tai įtakos neturėjo.
„Varžovus planavome iš anksto. Islandijos rinktinę pasirinkome žinodami, kad tai kitokio lygio komanda, bet būtent dėl to ir norėjome pamatyti jų kitokį žaidimo stilių. Tai buvo naudinga treniruotė.
Be to, dabar į čempionatą išvykstame po pergalės. Šiandien sąmoningai pasaugojome kai kuriuos žaidėjus, kad išvengtume traumų, o tuos, dėl kurių vis dar svarstome, išleidome į aikštę stebėjimui. Bet žinote, kuo daugiau matai, tuo sunkiau apsispręsti.“
„Turime pripažinti, kad neturime dvylikos aiškių, stipriausių žaidėjų, dėl kurių nekiltų abejonių. Mes su jais dirbame, ruošiamės, stengiamės kiek įmanoma geriau juos parengti ir žiūrime, kas yra pasiruošęs atstovauti rinktinei“, – atviravo strategas.
„Kai važiuosime į Suomiją – tada ir pranešime. Dabar planuojame vežtis 15 žaidėjų. Jei FIBA padarytų korekcijas – tai nebūtų blogas dalykas. Manau, kad tai nėra kažkas sudėtingo. Gal FIBA tiesiog niekas niekada nepasiūlė.
Būtų tikrai neblogas sprendimas, nes daug komandų susiduria su sunkiais pasirinkimais. Net jeigu čempionato metu kas nors patiria traumą, tu negali atlikti pakeitimų – nemanau, kad tai teisinga. Bet situacija tokia, kokia yra. Sudėtį paskelbsime išvykdami“, – teigė rinktinės strategas.
Vyriausiasis treneris paklaustas apie Ą, Tubelį teigė, jog dabar jau Kauno komandos aukštūgis jam primena Paulių Jankūną.
Iki šiol nebuvau turėjęs progos dirbti su juo tiesiogiai. Viena, kai stebi žaidėją per televizorių, visai kas kita – kai matai jį gyvai. Ąžuolas paliko gerą įspūdį, o jei prireiktų, jį būtų galima išbandyti ir vidurio puolėjo pozicijoje.
Man visada norisi, kad „ketvirtas numeris“ būtų pajėgus pataikyti. Galbūt sezono metu jam trūko stabilumo, bet išskyrus finalą – jis tikrai rodė gerus sprendimus. Jis pakankamai brandžiai skaito situacijas, priima sprendimus ne pagal schemą, o pagal tai, kaip susiklosto epizodas.
Man svarbiausia, kad nemestų po pirmo perdavimo. Ąžuolas tvirtai sudėtas ketvirtas numeris, jis man primena Paulių Jankūną šiuo atžvilgiu. Šiandien jis tikrai sužaidė solidžiai.
– J. Valančiūnas šiandien pataikė du tritaškius, nors anksčiau minėjote, kad jo nelabai įsivaizduojate metančio iš toli. Ar kažkas pasikeitė?
– Šiek tiek atlaisvinome taisykles. Turime tam tikrą derinį, kuriame jam suteikiame laisvės mesti iš toli – tai įvyksta kartą ar du per rungtynes. Jei žaidžiame tą kombinaciją, nematau problemos, net jei jis nepataiko. Bėda prasideda, kai aukštaūgis pats nusprendžia mesti be plano.
– Ar jūsų abejones dėl komandos žaidimo braižo lemia Valančiūno sportinė forma?
– Ne, forma čia niekuo dėta. Mes esame vienaip atrodanti komanda su Jonu, ir visai kitokia – be jo. Tos krypties laikomės. Pavyzdžiui, prieš turkus galvojome pradėti su žemesniu penketu, kad varžovus pavargintume ir tuomet išleistume Valančiūną. Šiandien jis jau startavo nuo pirmų minučių. Vis dar ieškome, kaip optimaliai jį išnaudoti – tai mūsų užduotis: surasti būdą, kaip iš jo išspausti kuo daugiau naudos.
– R. Giedraičio, T. Sedekerskio ir D. Sirvydžio nebuvimas aikštėje – tai tik atsargumo priemonės dėl sveikatos?
– Sedekerskis turi šiokių tokių problemų, tačiau treniruotėse dirba pilnu pajėgumu. Deividas taip pat galėtų rungtyniauti, bet yra tam tikrų niuansų. Jokubaitį tiesiog būtina saugoti – žinome, kokią reikšmę jis turi mūsų ekipai. Jeigu šiandien būtų nutikusi trauma, sau to neatleistume, todėl nusprendėme nerizikuoti.
– Ar kelia nerimą Sedekerskio ir Sirvydžio fizinė būklė?
– Tikrai ne. Esant reikalui, jie galėtų žaisti, bet nusprendėme, kad dabar jiems naudingiau pailsėti.
– A. Velička šiandien sužaidė vienas geriausių savo rungtynių šią vasarą. Ar tai turės įtakos jo pozicijai rinktinėje?
– Jis turėjo stiprų sezoną Vokietijoje, demonstruoja brandų krepšinį. Kartais rizikuoja, bet būtent dėl to ir yra čia – vertiname jo drąsą ir indėlį.
