Dar du Lietuvos varžovai paskelbė dvyliktukus Europos čempionatui

Juodkalnijos rinktinės dvylkiktukas: Nikola Vučevičius, Marko Simonovičius, Igoris Drobnjakas, Vladimiras Mihailovičius, Balša Živanovičius, Bojanas Tomaševičius, Emiras Hadžibegovičius, Zoranas Nikoličius, Zoranas Vučeljičius, Džordže Jovanovičius, Andrija Slavkovičius, Kyle‘as Allmanas.
Suomijos rinktinės dvyliktukas: Jacobas Grandisonas, Andre Gustavsonas, Mikaelis Jantunenas, Henri Kantonenas, Miro Little‘as, Alexanderis Madsenas, Lauri Markkanenas, Edonas Maxhuni, Miikka Muurinenas, Olivier Nkamhoua, Sasu Salinas, Ilari Seppala ir Eliasas Valtonenas.
Juodkalnijos ir Suomijos „Eurobasket 2025“ varžysis B grupėje kartu su Lietuvos, Vokietijos, Švedijos bei Jungtinės Karalystės rinktinėmis.
