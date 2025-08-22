Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Dar du Lietuvos varžovai paskelbė dvyliktukus Europos čempionatui

2025 m. rugpjūčio 22 d. 17:49
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovai Europos čempionate – Juodaklnija ir šeimininkė Suomija paskelbė galutinius dvyliktukus.
Daugiau nuotraukų (1)
Juodkalnijos rinktinės dvylkiktukas: Nikola Vučevičius, Marko Simonovičius, Igoris Drobnjakas, Vladimiras Mihailovičius, Balša Živanovičius, Bojanas Tomaševičius, Emiras Hadžibegovičius, Zoranas Nikoličius, Zoranas Vučeljičius, Džordže Jovanovičius, Andrija Slavkovičius, Kyle‘as Allmanas.
Suomijos rinktinės dvyliktukas: Jacobas Grandisonas, Andre Gustavsonas, Mikaelis Jantunenas, Henri Kantonenas, Miro Little‘as, Alexanderis Madsenas, Lauri Markkanenas, Edonas Maxhuni, Miikka Muurinenas, Olivier Nkamhoua, Sasu Salinas, Ilari Seppala ir Eliasas Valtonenas.
Juodkalnijos ir Suomijos „Eurobasket 2025“ varžysis B grupėje kartu su Lietuvos, Vokietijos, Švedijos bei Jungtinės Karalystės rinktinėmis.
Lauri MarkkanenasNikola VučevičiusJuodkalnijos krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.