Draugiškų rungtynių nepakako – R. Kurtinaitis dar nežino, su kuriais žaidėjais atsisveikins

Po paskutinių kontrolinių rungtynių prieš Islandiją, kurias Lietuva laimėjo 96:83, R. Kurtinaitis pareiškė, jog dar nežino dvyliktuko, kuriuo remsis Europos čempionate.
Lietuvos rinktinė strategas pareiškė, jog dar turi dvi treniruočių dienas, per kurias nuspręs, kuriuos žaidėjus reikia atkabinti.
Lietuvos rinktinė į Suomiją išskris pirmadienį popiet.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas Europos čempionatui
Gynėjai: Rokas Jokubaitis, Kristupas Žemaitis, Deividas Sirvydis, Ignas Sargiūnas, Margiris Normantas, Arnas Velička, Mantas Rubštavičius.
Puolėjai: Gytis Radzevičius, Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerskis, Eimantas Bendžius, Ąžuolas Tubelis.
Vidurio puolėjai: Jonas Valančiūnas, Marekas Blaževičius, Laurynas Birutis.
Rugpjūčio 27–rugsėjo 3 d. Tamperėje (Suomija) vyksiančiame Europos čempionato grupės etape Lietuvos rinktinė rungsis su Vokietija, Suomija, Didžiąja Britanija, Švedija ir Juodkalnija.
