Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Draugiškų rungtynių nepakako – R. Kurtinaitis dar nežino, su kuriais žaidėjais atsisveikins

2025 m. rugpjūčio 22 d. 21:56
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis dar nenusprendė dvyliktuko, kuris atstovaus Lietuvai artėjančiame „Eurobasket 2025“ ir lemiamą sprendimą priims dar po kelių treniruočių.
Daugiau nuotraukų (4)
Po paskutinių kontrolinių rungtynių prieš Islandiją, kurias Lietuva laimėjo 96:83, R. Kurtinaitis pareiškė, jog dar nežino dvyliktuko, kuriuo remsis Europos čempionate.
Lietuvos rinktinė strategas pareiškė, jog dar turi dvi treniruočių dienas, per kurias nuspręs, kuriuos žaidėjus reikia atkabinti.
Lietuvos rinktinė į Suomiją išskris pirmadienį popiet.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas Europos čempionatui
Gynėjai: Rokas Jokubaitis, Kristupas Žemaitis, Deividas Sirvydis, Ignas Sargiūnas, Margiris Normantas, Arnas Velička, Mantas Rubštavičius.
Puolėjai: Gytis Radzevičius, Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerskis, Eimantas Bendžius, Ąžuolas Tubelis.
Vidurio puolėjai: Jonas Valančiūnas, Marekas Blaževičius, Laurynas Birutis.
Rugpjūčio 27–rugsėjo 3 d. Tamperėje (Suomija) vyksiančiame Europos čempionato grupės etape Lietuvos rinktinė rungsis su Vokietija, Suomija, Didžiąja Britanija, Švedija ir Juodkalnija.
Mantas RubštavičiusArnas VeličkaLaurynas Birutis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.