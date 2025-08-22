Žinios, kurios šviečia.
Estai griebiasi už galvos: prieš pat Europos čempionatą – labai nemaloni žinia

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:07
Lrytas.lt
Iki Europos krepšinio čempiono lieka vis mažiau laiko, o komandų netekčių sąrašas tik didėja – šį kartą nemalonios žinios sulaukė Estijos rinktinė.
Penktadienį oficialiai pranešta, kad artėjantį Europos čempionatą praleis vienas iš komandos lyderių Maikas Kotsaras.
28-erių vidurio puolėjas savo šaliai pirmenybėse negalės atstovauti dėl peties traumos.
„Nors labai norėčiau žaisti Europos čempionate ir atstovauti Estijai, bet dėl traumos tai neįmanoma. Linkiu komandai sėkmės ir tikiu, kad esate pasiruošę pasiekti išsikeltus tikslus“, – estijos krepšinio federacija cituoja žaidėjo žodžius.
M.Kotsaras draugiškose rungtynėse buvo patyręs peties traumą, tačiau Estijos žurnalistams praėjusią savaitę jau buvo pranešęs, kad jokių problemų nėra ir kad jis yra sveikas. Visgi su tuo nesutiko žaidėjo atstovaujamas japonų klubas.
„B-Corsairs“ paprašė žaidėjo atvykti į tolimąją šalį ir atlikti papildomų tyrimų, praneša „Delfi.ee“ žurnalistas Eigo Kaljurandas.
Panašu, kad šių tyrimų rezultatai ir užkirto kelią M.Kotsarui į šį Europos krepšinio čempionatą.
Prieš tęsdamas savo karjerą Japonijoje, M.Kotsaras du sezonus praleido Vitorijos „Baskonia“ komandoje, kuriai atstovauja lietuvis Tadas Sedekerskis.
Eurolygoje jo vidurkiai siekė 7,3 taško, 3,8 atkovoto kamuolio ir 10,4 naudingumo balo.
