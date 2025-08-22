Ispanai atsijojo žaidėjus – po nevykusių kontrolinių mačų paskelbė galutinę rinktinės sudėtį

Dabartinėje kariaunoje trūksta kelių garsių pavardžių, nes krepšininkai patyrė traumas.
„Komanda yra geriausioje įmanomoje situacijoje. Net ir galvojant apie tai, kas nutiko“, – sakė treneris S.Scariolo. Iš penkių kontrolinių dvikovų ispanai laimėjo vos vienerias.
Ispanų rinktinės sudėtis: Santi Aldama („Memphis Grizzlies“), Dario Brizuela, Willy Hernangomezas, Joelis Parra (visi „Barcelona“), Juancho Hernangomezas (Atėnų „Panathinaikos“), Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Josephas Puerto, Xabi Lopezas-Arostegui, Yankuba Sima (visi „Valencia“), Santi Yusta (Saragosos „Casademont“), Mario Saint-Supery (NCAA, Gonzagos „Bulldogs“).
Už ekipos ribos liko ir padėkota už treniruotes Alberto Diazui Malagos „Unicaja“), Lucasui Langaritai (Casademont“), Isaacui Noguesui („Valencia“), Guillemui Ferrando (Žironos „Basquet“ ir Alvaro Cardenasui (Denverio „Boys Bronsos“).
Ispanai Europos čempionatą pradės C grupėje, kartu su Italija, Sakartvelu, Graikija, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina.