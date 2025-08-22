Su peiliu automobilių stovėjimo aikštelėje siautėjęs NBA žvaigždės tėvas vos nenužudė žmogaus – konfliktas kilo dėl durelių trankymo

Las Vegaso policija pradėjo tyrimą dėl trečiadienį įvykusio incidento. Įtariamasis M.Brownas kelis kartus peiliu dūrė aukai į pilvą, į rankas ir veidą.
Nors rašoma, jog aukos gyvybei pavojus negresia, tačiau patirti sužalojimai yra nejuokingi ir vienu metu buvo labai pavojingi gyvybei: nukentėjusiam vyrui teko daryti skubią skrandžio siuvimo operaciją, siūti žaizdas krūtinėje, veide ir rankose, konstatuotas dviejų šonkaulių lūžis.
Kaip „News 3“ televizijai aiškino liudininkai, konfliktas prasidėjo dėl „durų trankymo į kitą mašiną“. Subadyto vyro mergina sakė, kad jie sėdėjo automobilių stovėjimo aikštelėje, kai šalia jų sustojo visureigis, o kažkas išlipo iš keleivio pusės.
Visureigio keleivio durelės atsitrenkė į vairuotojo pusės dureles, o moteris sakė, kad jos vaikinas išlipo patikrinti, ar nėra žalos.
Kitas visureigyje buvęs vyras iš karto įsivėlė į konfliktą, sakė, kad „tai buvo tik nedidelis trinktelėjimas“ ir pavadino vaikiną „kvailiu šunsnukiu“. Merginos vaikinas atsakydamas trenkė į visureigio šoninį veidrodėlį, visureigio vairuotojas paklausė, „ar jis nori eiti pasikalbėti vyriškai“, į ką vaikinas atsakė teigiamai.
Kaltinamojo ūgis 213 cm, o aukos – 175 cm. Bostono „Celtics“ vienas lyderių neturi artimų santykių su tėvu, nes jis paliko šeimą, o M.Brownas gali būti paleistas už 300 tūkst. JAV dolerių užstatą.
Policijos ataskaitoje teigiama, kad 2016 metais M. Brownas buvo patekęs į areštinę Hendersono policijoje dėl įtarimų sunkiai sužalojus kitą vyrą.