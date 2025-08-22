Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Su peiliu automobilių stovėjimo aikštelėje siautėjęs NBA žvaigždės tėvas vos nenužudė žmogaus – konfliktas kilo dėl durelių trankymo

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:46
Lrytas.lt
„Boston Celtics“ žvaigždės Jayleno Browno tėvas – buvęs boksininkas Marselles Brownas – trečiadienį buvo sulaikytas dėl pasikėsinimo į žmogžudystę, skelbia „TMZ Sports“. Amerikietis Bostono „All American“ parko, netoli Charleston bulvaro, automobilių stovėjimo aikštelėje susikivirčijo dėl vietos ir rimtai padūrė amerikietiško futbolo trenerį.
Daugiau nuotraukų (2)
Las Vegaso policija pradėjo tyrimą dėl trečiadienį įvykusio incidento. Įtariamasis M.Brownas kelis kartus peiliu dūrė aukai į pilvą, į rankas ir veidą.
Nors rašoma, jog aukos gyvybei pavojus negresia, tačiau patirti sužalojimai yra nejuokingi ir vienu metu buvo labai pavojingi gyvybei: nukentėjusiam vyrui teko daryti skubią skrandžio siuvimo operaciją, siūti žaizdas krūtinėje, veide ir rankose, konstatuotas dviejų šonkaulių lūžis.
Kaip „News 3“ televizijai aiškino liudininkai, konfliktas prasidėjo dėl „durų trankymo į kitą mašiną“. Subadyto vyro mergina sakė, kad jie sėdėjo automobilių stovėjimo aikštelėje, kai šalia jų sustojo visureigis, o kažkas išlipo iš keleivio pusės.
Visureigio keleivio durelės atsitrenkė į vairuotojo pusės dureles, o moteris sakė, kad jos vaikinas išlipo patikrinti, ar nėra žalos.
Kitas visureigyje buvęs vyras iš karto įsivėlė į konfliktą, sakė, kad „tai buvo tik nedidelis trinktelėjimas“ ir pavadino vaikiną „kvailiu šunsnukiu“. Merginos vaikinas atsakydamas trenkė į visureigio šoninį veidrodėlį, visureigio vairuotojas paklausė, „ar jis nori eiti pasikalbėti vyriškai“, į ką vaikinas atsakė teigiamai.
Kaltinamojo ūgis 213 cm, o aukos – 175 cm. Bostono „Celtics“ vienas lyderių neturi artimų santykių su tėvu, nes jis paliko šeimą, o M.Brownas gali būti paleistas už 300 tūkst. JAV dolerių užstatą.
Policijos ataskaitoje teigiama, kad 2016 metais M. Brownas buvo patekęs į areštinę Hendersono policijoje dėl įtarimų sunkiai sužalojus kitą vyrą.
Boston Celticsdūris peiliuNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.