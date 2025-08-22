Pasaulio čempionai vokiečiai po D. Schroderio metimo pratęsime palaužė Europos pirmenybių laimėtojus ispanus

Dabartiniams pasaulio čempionams tai buvo ketvirtoji iš penkių žaistų mačų pergalė ruošiantis Europos krepšinio čempionatui, o ispanai yra laimėję vos vieną akistatą` iš penkių galimų.
Ketvirtame kėlinyje likus žaisti 40 sekundžių rezultatą dvitaškiu išlygino Willy Hernangomezas 94:94, o per likusį laiką nė vienai iš ekipų nepavyko pasižymėti, tad komandoms teko žaisti pratęsimą.
Per jo paskutinę minutę Dario Brizuela tritaškiu persvėrė rezultatą ispanų naudai 103:102, tačiau jau likus aštuonioms sekundėms iki mačo pabaigos vokiečius į priekį grąžino dvitaškį įmetęs Dennisas Schroderis – 106:105.
Per likusį laiką ispanams išsigelbėti nepavyko.
Pergalę lėmęs Vokietijos rinktinės lyderis D.Schroderis surinko 24 taškus (2/9 tritaškių, 5 atk. kam., 10 rez. perd., 7 klaidos), 19 – F.Wagneris (5 atk. kam., 7 rez. perd., 0/5 tritaškių), 13 - Johannesas Voithmannas, 12 – Johannesas Thiemannas, 10 – Andreasas Obstas (2/7 tritaškių), 7 – Isaacas Bonga (10 atk. kam.).
Naujasis žalgirietis ir vokiečių komandos narys Maodo Lo per 18 minučių surinko 2 taškus (0/2 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 rezultatyvius perdavimus, 3 perimtus.
Šeimininkams 20 taškų pelnė D.Brizuela (5 rez. perd., 3/7 tritaškių), 15 – W.Hernangomezas (7 atk. kam.), 13 įmetė Joelis Parra, 12 – Jaime Pradilla (5 atk. kam., 4/4 dvitaškių), 9 – Santi Aldama (1/6 tritaškių).
Prieš Europos čempionatą šios rinktinės dar sužais atsakomąjį mačą Kelne.
Vokiečiai Europos čempionato B grupėje grumsis su lietuviais, suomiais, britais, švedais ir juodkalniečiais. Titulą Europos pirmenybėse ginsiantys ispanai C grupėje susikaus su Kipru, Italija, Sakartvelu, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina.