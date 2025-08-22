Žinios, kurios šviečia.
Paskutinis testas prieš „Eurobasket 2025“: Lietuva – Islandija

2025 m. rugpjūčio 22 d. 18:32
Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienį atlieka paskutinius testavimus prieš artėjantį „Eurobasket 2025“. Alytuje lietuviai susitinka su Islandijos nacionaline komanda.
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Lietuvos krepšininkai viso pasiruošimo metu patyrė vos vieną pralaimėjimą, kuomet paskutinėse rungtynėse 81:84 nusileido Turkijos rinktinei.
Tačiau lietuviai jau prieš tai šventė 5 pergales. 89:68 prieš Estiją, 91:70 prieš Turkiją, 77:54 prieš Sakartvelą, 109:105 prieš Latviją ir 94:72 prieš Slovėniją.
Rugpjūčio 27–rugsėjo 3 d. Tamperėje (Suomija) vyksiančiame Europos čempionato grupės etape Lietuvos rinktinė rungsis su Vokietija, Suomija, Didžiąja Britanija, Švedija ir Juodkalnija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėIslandijos vyrų krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynės
