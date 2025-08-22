Paskutinis testas prieš „Eurobasket 2025“: Lietuva – Islandija

Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Lietuvos krepšininkai viso pasiruošimo metu patyrė vos vieną pralaimėjimą, kuomet paskutinėse rungtynėse 81:84 nusileido Turkijos rinktinei.
Tačiau lietuviai jau prieš tai šventė 5 pergales. 89:68 prieš Estiją, 91:70 prieš Turkiją, 77:54 prieš Sakartvelą, 109:105 prieš Latviją ir 94:72 prieš Slovėniją.
Rugpjūčio 27–rugsėjo 3 d. Tamperėje (Suomija) vyksiančiame Europos čempionato grupės etape Lietuvos rinktinė rungsis su Vokietija, Suomija, Didžiąja Britanija, Švedija ir Juodkalnija.