S. Maslobojevą minėjęs R. Kurtinaitis apie rinktinės traumas: „Neskauda, kai išeini į anapilį“

Rungtynes galingai pradėjus Ąžuolo Tubelio ir Jono Valančiūno duetui, lietuviai išlaikė persvarą ir galiausiai sąlyginai lengvai palaužė pasirengimo procese galiausiai tik vieną pergalę prieš švedus teiškovojusius islandus.
Rezultatyviausiai rinktinėje žaidė būtent Ą.Tubelis, pelnęs 23 taškus. 16 taškų pridėjo J.Valančiūnas.
Rungtynėse registruoti buvo, bet nepasirodė Rokas Jokubaitis, Tadas Sedekerskis ir Deividas Sirvydis. Rinktinės strategas prasitarė, kad tai buvo sprendimas, priimtas saugoti visus tris žaidėjus nuo traumų.
„Tadas turi tokių nusiskundimų su nugara, bet jis jau turėjo kelias savaites, nes jis čia per vienas rungtynes pasitempė truputėlį. Tai nėra problema, dėl kurios jis nesitreniruotų . Treniruojasi pilnu krūviu. Įdomumo dėlei galiu pasakyti, kad mes šiandien padarėme pilnavertę treniruotę ryte, tai gal truputėlį nusileidome to greičio lakstant, nes yra tas turbūt efektas rytinės treniruotės. Mes turime truputėlį problemų su Deividu Sirvydžiu, kur jis gali žaisti, bet mes žinome, kaip jis žaidžia, mes matėme, ką jis gali, ir daugmaž aš jį žinau.
Mes turime Roką Jokubaitį, kurį privalome saugoti. Mes žinome jo klasę, žinome jo svarbą mūsų komandai ir būtų, manau, nelogiška ir gal netgi, sakyčiau, neatleistina, jei jis šiandien būtų žaidęs ir gavęs traumą prieš išvykstant į Europos čempionatą. Nuo tokių dalykų tą minimumą mes apsidraudžiame ir apsidraudėme. Dėl kitų žaidėjų mes pamatysime, kaip viskas vyks tose mūsų paskutinėse treniruotėse“, – išsiplėtė treneris.
Jau po penkių dienų lietuviai pirmosiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse susitiks su Didžiąja Britanija. Visgi R.Kurtinaitis tikras – nė viena iš paminėtų traumų nesutrukdys žaidėjams pilnavertiškai dalyvauti pirmenybėse.
„Jos yra normalios profesionaliam sportininkui. Mes tik paprasčiausiai galime jas kentėdami žaisti, bet galime duoti laiko jiems, nes dabar nebuvo tos svarbos, – aiškino treneris. – Net neabejoju, kad Europos čempionate jie su visais šitais dalykais puikiai žaistų.“
Galiausiai spaudos konferencijoje Rimas Kurtinaitis išsiplėtė apie savo požiūrį į krepšinį ir komentarus, kurie buvo minimi apie jį ir jo žaidimo stilių.
65-erių specialistas paminėjo Serbijos rinktinės trenerį Svetislavą Pešičių, kuriam net 75-eri, tačiau kuris pastaraisiais metais iškovojo eilę medalių su savo šalies rinktine.
„Manau, kad tą santykį su visais esate jūs sukūrę. Mane turbūt traktuojate globaliai kaip koks aš esu treneris? Mėgstantis darbą, mėgstantis tvarką, discipliną. Taip turbūt, ar ne? Tie žaidėjai tą turbūt viską irgi skaito. Pradžia buvo, kad senų pažiūrų, bet tos mano senos pažiūros – pažiūrėkime, kaip žaidžia S.Pešičius, kiek metų ir su tom pažiūrom. Mano pažiūros nėra senos“, – argumentavo treneris.
„Man kažkada Kenanas Bajramovičius yra pasakęs, kai jis atėjo į „Lietuvos rytą“ ir aš sakiau, kad reikia gintis, o jis sakė, kad už gynybą niekas nemoka. Tai aš dabar sakau kaip senas treneris, senovinių pažiūrų, kad reikia gintis, reikia atkovoti kamuolį ir reikia bėgti – tokios yra pažiūros.
Su žaidėjais kalbu, nes daugelis žaidėjų praėję savo sporto mokyklas, kažkur trūksta, nes aš gyvenime turėjau gal 15 trenerių ir iš kiekvieno trenerio paėmiau ką geriausio. Kas kartojosi, atsimečiau, kas man netiko. Daugelį dalykų, kaip ir pasakė Gytis, aš pasakau ir jie jau yra amžiuje, bet, sakė, jie išgirsta pirmąkart tokius dalykus. Jiems treneriai nepasakė ar nežinojo, neturėjo reikalo tą pasakyti.“
„Boston Celtics“ treneris Joe Mazzula yra vienoje iš konferencijų pasakęs, kad kartais svarbiausia yra ne taktika, o gebėjimas prisibelsti į žaidėjo širdį, užtikrinti su juo asmeninį santykį, kad galėtum iškomunikuoti savo žinią.
Apie tai paklaustas, R.Kurtinaitis ir vėl grįžo prie traumų temos.
„Su žaidėjais aš bendrauju, su visais santykiai yra geri, darbiniai. Aš net nežinau, kokie jie turi būti. Jeigu mes ką nors laimėsim, gal tada bus ir tie užstalės santykiai. Iš to nedarau didelių problemų, bet viskas savo laiku. Šiaip darbiniai, geri santykiai, visus gerbiu vienodai, visus vertinu vienodai. Visi jie yra darbingi žmonės, prasimušę iki to kelio, kad yra iki Lietuvos rinktinės. Gyvenime būna, kad vieni papuola, kiti nepapuola. Jie stengiasi, pretenzijų dėl treniruočių neturiu. Girdėjau ten, kad sunku, kad švininės kojos – visokių tų, bet čia yra normalu.
Tu nori ne tik dalyvauti, bet ir kažką laimėti aukščiausiame lygyje. Aš iš viso nežinau, kaip gali profesionalus sportininkas gyventi ir jam ko nors neskaudėti, nes man gyvenime taip nėra buvę, kad neskaudėtų. Turbūt neskauda, kai išeini į anapilį – tada nieko nebeskauda. Pavyzdžiui, profesionaliam sportininkui bet kokios sporto šakos toks skausmas, nuovargis yra įprastiniai dalykai. Nekalbu apie sportą, kur kovos be taisyklių. Turbūt S.Maslobojevui skauda, kai jis išeina į ringą, ne? (juokiasi) Tokį paveikslą nupiešiau, ar gerai, ar aiškiau tapo kas nors?“, – su šypsena spaudos konferenciją baigė treneris.
