Slovėniją paskelbė sudėtį: su kuo L. Dončičius sieks pergalių

Paskutinieji, kas liko už borto, buvo 23-ejų gynėjas Miha Cerkvenikas bei 19-metis įžaidėjas Žakas Smrekaras.
Abu jie atstovauja Slovėnijos klubui Novo Mesto „Krka“.
Slovėnijos rinktinės sudėtis: Luka Dončičius („Los Angeles Lakers“), Gregoras Hrovatas (Dižono JDA), Robertas Jurkovičius (be klubo), Martinas Krampeljas („Sagesse“), Edo Muričius („Ilirija“), Markas Padjenas („Ilirija“), Klemenas Prepeličius („Dubai“), Rokas Radovičius (Liublianos „Olimpija“), Leonas Stergaras (be klubo), Luka Ščuka (Braunšveigo „Lowen“), Aleksejus Nikoličius („Olimpija“), Alenas Omičius (Podgoricos „Budučnost“).
Europos čempionate Slovėnija žais D grupėje, kur susitiks su Islandija, Prancūzija, Lenkija, Belgija ir Izraeliu.