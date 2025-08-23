Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Dvejonės baigtos – R. Kurtinaitis galiausiai atsisveikino su 3 krepšininkais

2025 m. rugpjūčio 23 d. 22:44
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių kolektyvas priėmė sprendimą – už įdėtas pastangas ir nuoširdų darbą viso pasiruošimo ciklo metu padėkota trims žaidėjams: Mantui Rubštavičiui, Kristupui Žemaičiui ir Eimantui Bendžiui.
Daugiau nuotraukų (4)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės dvyliktukas, keliaujantis į Europos čempionatą: Arnas Velička, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Jonas Valančiūnas, Laurynas Birutis, Marek Blaževič, Margiris Normantas, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Tadas Sedekerskis.
Artimiausiu metu pateiksime vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio komentarus.
Lietuvos rinktinė kontrolinių rungtynių metu šią vasarą sužaidė 7 mačus ir iškovojo 6 pergales. Mūsiškiai nugalėjo Estiją, Turkiją, Sakartvelą, Latviją, Slovėniją ir Islandiją, o po įtemptos kovos atsakomajame susitikime nusileido Turkijai.
Pirmadienį į Europos čempionatą išvykstanti Lietuvos rinktinė kovas pradės trečiadienį – 13:30 val. mūsų šalies laiku Tamperėje (Suomija) susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
B grupėje lietuvių varžovais taip pat bus Juodkalnija, Vokietija, Suomija ir Švedija. Į finalinį etapą Rygoje pateks 4 stipriausios grupės komandos.
Eimantas BendžiusKristupas ŽemaitisMantas Rubštavičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.