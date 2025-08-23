G. Radzevičius atskleidė, kuris rinktinės narys pasiruošimo metu nustebino labiausiai

Rungtynėse su Islandija G. Radzevičius per 23 minutes pelnė 8 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir perėmė 3. Po mačo G. Radzevičius neslėpė, jog norėjosi solidesnės rungtynių eigos.
„Smagu, kad laimėjome – aišku, tų bangavimų buvo nemažai. Norėjosi sužaisti solidžiau, galbūt praleidome per daug taškų, neišvengėme lengvų klaidų. Bet kokiu atveju, draugiškų rungtynių ciklą pabaigėme gera nata“, – paskutinį draugišką mačą vertino vilnietis.
– Kaip vertinate visą pasiruošimo ciklą? Galbūt sužinojote ką nors naujo apie save ar trenerį Rimą Kurtinaitį?
– Ciklas tikrai geras. Treneris visada turi ką pasakyti. Man asmeniškai tai buvo labai naudingas laikotarpis – sužinojau dalykų apie save, apie kuriuos anksčiau net nebūčiau pagalvojęs. Buvo tikrai nelengva, sunkiai dirbome, sukaupėme daug energijos – dabar beliks tai išnaudoti čempionate.
– Ką apie save naujo supratote dirbdamas su treneriu R. Kurtinaičiu?
– Išmokau, kaip efektyviau išnaudoti save tam tikrose situacijose: kada ir kur atsidengti puolime, kaip smulkiai prisidėti prie gynybos. Smulkmenos, bet jos daug lemia.
– Šiandien teko žaisti kiek neįprastoje situacijoje – rungtyniavote prieš nestandartinį varžovą ir daugiau laiko praleidote sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje. Kaip jautėtės šioje rolėje?
– Man ši pozicija nėra svetima – klube yra tekę šiek tiek joje rungtyniauti, tad nebuvo nauja patirtis. Ar čempionate dažnai teks žaisti „ketvirtu numeriu“, nežinau – tai jau trenerių sprendimas. Aš esu pasiruošęs žaisti ten, kur būsiu reikalingas.
– Artėja jūsų debiutas Europos čempionate. Ar yra komandų ar žaidėjų, prieš kuriuos labiausiai norėtumėte išbėgti į aikštę?
– Sunku pasakyti – visų pirma, dar reikia patekti į galutinį dvyliktuką. Apie čempionatą per daug negalvoju – visas dėmesys šiuo metu sutelktas į artimiausias rungtynes. Dabar laukia dvikova su Didžiąja Britanija, ir visos mintys – ten.
– Kokios buvo nuotaikos komandos viduje, kai visi laukė galutinio trenerio sprendimo dėl dvyliktuko?
– Atmosfera tikrai puiki. Dirbome gerai, visi nusiteikę pozityviai, tvyrojo darbinė nuotaika. Nors natūralu, kad kiekvienas nori patekti į dvyliktuką, jokios įtampos ar nesutarimų nebuvo. Konkurencija yra, bet ji sveika – visi atiduodame maksimumą ir visą save, darome, kas nuo mūsų priklauso.
– Ar jau norisi pradėti oficialias čempionato kovas?
– Kažkiek, aišku. Atmosfera kitokia, atsakomybė didesnė – supranti, kad ir rungtynių dydis didesnis. Bet ir draugiškos rungtynės mums labai pasitarnavo ir išėjo į naudą.
– Kas iš komandos draugų tave per pasiruošimo ciklą labiausiai nustebino?
– Visus daugiau mažiau matai ar tai klube, ar tai žaidi prieš jį. Bet jei reikėtų išskirti vieną, turbūt tai būtų Rokas Jokubaitis. Jo žaidime labai jaučiasita ramybėlė ir brandumas. Anksčiau tokio užtikrintumo nesimatė – dabar jis tikrai palieka subrendusio krepšininko įspūdį.