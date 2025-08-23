Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Graikijos rinktinėje – vieno iš žaidėjų trauma: V. Spanoulio auklėtiniui teko vykti į ligoninę

2025 m. rugpjūčio 23 d. 10:00
Lrytas.lt
Europos čempionatui besiruošianti Graikijos krepšinio rinktinė penktadienį pasirengimo cikle iškovojo dar vieną pergalę. Šį kartą graikai namuose 76:74 pranoko Italijos rinktinę.
Daugiau nuotraukų (1)
Tiesa, mačo metu šeimininkų stovykloje buvo atsiradę nemažai nerimo – ketvirtajame kėlinyje traumą patyrė graikas Alexandras Samodurovas.
Pirštą susižeidęs krepšininkas buvo išsiųstas į ligoninę, tiesa gydytojai turėjo teigiamų žinių – lūžio jis nepatyrė.
Vassilis Spanoulis dar nėra patvirtinęs galutinio Graikijos krepšinio rinktinės dvyliktuko.
Jo treniruojami graikai Europos krepšinio čempionate varžysis vienoje grupėje su šeimininkais Kipru, Ispanija, Italija, Sakartvelu bei Bosnija ir Hercegovina.
Graikijos krepšinio rinktinėVassilis SpanoulisEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.