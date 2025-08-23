Graikijos rinktinėje – vieno iš žaidėjų trauma: V. Spanoulio auklėtiniui teko vykti į ligoninę

Tiesa, mačo metu šeimininkų stovykloje buvo atsiradę nemažai nerimo – ketvirtajame kėlinyje traumą patyrė graikas Alexandras Samodurovas.
Pirštą susižeidęs krepšininkas buvo išsiųstas į ligoninę, tiesa gydytojai turėjo teigiamų žinių – lūžio jis nepatyrė.
Vassilis Spanoulis dar nėra patvirtinęs galutinio Graikijos krepšinio rinktinės dvyliktuko.
Jo treniruojami graikai Europos krepšinio čempionate varžysis vienoje grupėje su šeimininkais Kipru, Ispanija, Italija, Sakartvelu bei Bosnija ir Hercegovina.