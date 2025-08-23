Žinios, kurios šviečia.
Lietuvai iššūkį mesianti Švedijos rinktinė paskelbė savo dvyliktuką Europos čempionatui

2025 m. rugpjūčio 23 d. 21:53
Lietuvių varžovė „Eurobasket 2025“ B grupėje – Švedijos rinktinė paskelbė dvyliką žaidėjų, kurie vyks į turnyrą.
Pirmuoju smuiku komandoje turėtų griežti būsimas Kasparo Jakučionio komandos draugas „Miami Heat“ klube – Pelle Larssonas.
Švedijos rinktinės dvyliktukas: Pelle Larssonas, Simonas Birganderas, Ludvigas Hakansonas, Wilhelmas Falkas, Melwinas Pantzaras, Tobiasas Borgas, Viktoras Gaddeforsas, Denzelis Anderssonas, Mattiasas Markussonas, Barra Njie, Adamas Ramstedtas ir Nicholasas Spiresas.
„Eurobasket 2025“ B grupėje švedai ir lietuviai taip rungsis su Suomijos, Vokietijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
