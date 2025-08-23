Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Lietuviams pasiruošę: Vokietijos krepšininkai neturėjo bėdų prieš ispanus

2025 m. rugpjūčio 23 d. 22:41
Lrytas.lt
Pasaulio čempionai, Vokietijos krepšininkai pasiruošimą „Eurobasket 2025“ užbaigė užtikrinta pergale ir savo lyderių dueto šou.
Daugiau nuotraukų (1)
Vokiečiai namuose 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) susitvarkė su Ispanijos rinktine.
Rezultatyviausiai šeimininkų ekipoje pasirodė Franzas Wagneris, kuris pelnė 29 taškus ir sugriebė 6 kamuolius.
Dennisas Schroderis prie pergalės pridėjo 22 taškus, 4 atkovotus kamuolius ir 9 rezultatyvius perdavimus.
Rezutayviausiai ispanų rinktinėje pasirodė 14 taškų pelnęs 19-metis Sergio De Larrea.
Vokiečiai „Eurobasket 2025“ rungtyniaus B grupėje kartu su Lietuvos, Juodkalnijos, Suomijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėDennisas SchroederisIspanijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.