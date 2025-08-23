Lietuviams pasiruošę: Vokietijos krepšininkai neturėjo bėdų prieš ispanus

Vokiečiai namuose 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) susitvarkė su Ispanijos rinktine.
Rezultatyviausiai šeimininkų ekipoje pasirodė Franzas Wagneris, kuris pelnė 29 taškus ir sugriebė 6 kamuolius.
Dennisas Schroderis prie pergalės pridėjo 22 taškus, 4 atkovotus kamuolius ir 9 rezultatyvius perdavimus.
Rezutayviausiai ispanų rinktinėje pasirodė 14 taškų pelnęs 19-metis Sergio De Larrea.
Vokiečiai „Eurobasket 2025“ rungtyniaus B grupėje kartu su Lietuvos, Juodkalnijos, Suomijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.