Lyderiai, R. Kurtinaičio retorika ir atstumtasis – kokią rinktinę pamatėme pasirengimo cikle?

Lietuvos rinktinė ruošdamasi trečiadienį prasidėsiančioms Europos pirmenybėms rugpjūčio mėnesį žaidė septynerias draugiškas rungtynes, per kurias pasiekė šešias pergales. Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda net ketverias rungtynes – su Estijos (89:68), Turkijos (91:70), Sakartvelo (77:54) ir Slovėnijos (94:72) ekipomis – laimėjo didesniu nei 20 taškų skirtumu.
Latvijos krepšininkai buvo įveikti po pratęsimo (109:105), o paskutinės rungtynės su Islandijos rinktine laimėtos 13 taškų skirtumu (96:83).
Lietuvos rinktinė vienintelę nesėkmę patyrė Vilniuje žaisdama su Turkijos komanda (81:84).
Liepos 14 dieną prasidėjusioje treniruočių stovykloje dalyvavo penkiolika krepšininkų. Devyni iš jų žaidė visas septynerias rungtynes.
Mažiausiai galimybių turėjo Mantas Rubštavičius, žaidęs tik trejas rungtynes. Ketveriose rungtynėse žaidė vienas iš pagrindinių krepšininkų Tadas Sedekerskis, kurį pristabdė nedideli nugaros skausmai. Dvejas rungtynes praleido Jonas Valančiūnas, po vienerias – Rokas Jokubaitis, Deividas Sirvydis ir vyriausias rinktinės krepšininkas Eimantas Bendžius.
Kaip ir buvo nesunku nuspėti, pasirengimo etape rezultatyviausiai žaidė R.Jokubaitis (vid. 13 tšk.) ir J.Valančiūnas (12,2 tšk.). Prie komandos puolimo daug prisidėdavo Ąžuolas Tubelis (9,9 tšk.) ir D.Sirvydis (9,3 tšk.).
Beveik visi kitų krepšininkų vidurkis buvo nuo 4 iki 8 taškų. Mažiau įmesdavo tik jauniausias rinktinės žaidėjas 23-ejų M.Rubštavičius (vid. 3 tšk.).
Europos pirmenybės prasidės trečiadienį (rugpjūčio 27 d.). Lietuvos rinktinė pirmajame etape Suomijos mieste Tamperėje susitiks su Didžiosios Britanijos, Juodkalnijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos komandomis. Į atkrintamąsias varžybas, kurios vyks Rygoje, pateks keturios geriausios grupės komandos.
Rugpjūčio 1 d. Panevėžys
Lietuva – Estija 89:68. R.Jokubaitis 12, E.Bendžius 10, R.Giedraitis ir D.Sirvydis po 8.
R.Kurtinaitis: „Pirmosios rungtynės... Buvo daug broko, bet žaidėme neblogai. Akcentuoju agresyvumą ginantis, pastangas, norą žaisti. Tai mes matėme. Aišku klydome puldami, nepataikėme daug metimų, tačiau per pirmąsias rungtynes nieko kito nesitikėjau. Šiandien siekiau padalinti laiką, kad visi žaistų maždaug vienodai. Visi kovoja dėl vietos dvyliktuke, todėl noriu visiems suteikti galimybę.“
Rugpjūčio 7 d. Stambulas
Lietuva – Turkija 91:70. M.Normantas 15, R.Jokubaitis 13, T.Sedekerskis 10.
R.Kurtinaitis: „Galime kalbėti, kad rungtynės draugiškos, bet man patiko mūsų agresyvumas, greitis, darbštumas visas 40 minučių. To siekėme, tą ir turime. Truputį mažinsime krūvius, keisis treniruočių pobūdis, bet žaidimo rėmą turime, dabar šlifuosime kampukus. Manau, kad einame teisingu keliu. Yra daug gerų dalykų, bet kai ką reikėtų keisti. Kai kuriuos dalykus turime peržiūrėti įrašuose, kad salėje galėtume įvilkti į kūną.“
Rugpjūčio 10 d. Kaunas
Lietuva – Sakartvelas 77:54. J.Valančiūnas 11, Ą.Tubelis 10, R.Jokubaitis 9.
R.Kurtinaitis: „Ne kartą esu sakęs, kad pabrėžiame gynybą ir energiją. Kartais gal žaidžiame per agresyviai, bet stengiamės viską atlikti pagal taisykles. Mūsų užduotis – neleisti varžovams įmesti 60 taškų. Galbūt rungtynės nebuvo geriausios, bet kryptis – teisinga. Maloniai nudžiugino pirmą kartą žaidęs J.Valančiūnas. Nesitikėjau, kad jo forma jau dabar bus tokia gera. O dar turime kelias savaites. Ginantis jo truputį trūksta, bet tai suprantama. Užtat puolant puikiai pavyko jį panaudoti.“
Rugpjūčio 14 d. Ryga
Lietuva – Latvija 109:105 (po pratęsimo). R.Jokubaitis 20, J.Valančiūnas 16, D.Sirvydis 15, Ą.Tubelis 12.
R.Kurtinaitis: „Džiaugiamės, kad laimėjome, nes įveikėme vienus iš Europos pirmenybių favoritų jų aikštėje. Aišku, yra daug taisytinų dalykų: suklydome apie 20 kartų, apie pusę iš tų klaidų buvo nepateisinamos. Vis dėlto norėčiau pažymėti, kad kovojome iki pabaigos, nepalūžome ir iškovojome pergalę. Man patinka rungtynės, kurios nesiklosto taip, kaip iš anksto tikimės. Buvo strateginė kova, kurią mes laimėjome. Tokių rungtynių mums reikėjo. Pabandėme kitokią gynybos sistemą, kurios iki tol netaikėme. Šiandien ši sistema nelabai pasiteisino, bet ją tobulinsime ir taikysime.“
Rugpjūčio 15 d. Šiauliai
Lietuva – Slovėnija 94:72. G.Radzevičius 15, K.Žemaitis 13, E.Bendžius 12, M.Normantas 10.
R.Kurtinaitis: „Mes treniruojamės ilgiau nei kiti, žaidžiame griežčiau nei kiti. Galvoju, kad žaidžiame per aštriai. Noriu, kad komanda žaistų agresyviai, bet agresyvumas turi neperžengti taisyklių ribos. Kartais perskaitau, kad „ai, tai – tik draugiškos rungtynės“. Tačiau nėra garantijos, kad jei dabar nepriversime komandos dirbti visu pajėgumu, sutaupysime jėgų Europos pirmenybėms. Nesame tokie individualiai stiprūs, kokia buvo JAV Svajonių komanda, todėl kelią į pergales turime tiesti juodu darbu. Stengiamės, mums viskas pavyksta ir tuo esu patenkintas. Aišku, per daug pergalių kartais nuramina. Mūsų, trenerių, užduotis – kad krepšininkai neatsipalaiduotų. Norime laimėti visas rungtynes.“
Rugpjūčio 20 d. Vilnius
Lietuva – Turkija 81:84. R.Jokubaitis 19, D.Sirvydis 13, J.Valančiūnas 10.
R.Kurtinaitis: „Žaidėjams neturiu jokių priekaištų. Žinome, su kokia komanda žaidėme. Rungtynių pradžioje turėjome problemų, bet negalime dominuoti žaisdami su tokio lygio varžovais. Džiaugiuosi, kad, kaip ir Rygoje, atsigavome po nesėkmingos pradžios. Gerai, kad sumažinome klaidų skaičių, bet dukart suklydome pačioje pabaigoje. Norėjome nuvarginti turkus greitu žaidimu, bet per du kėlinius nepavyko surengti nė vienos greitos atakos. Mūsų taktika turbūt buvo teisinga, bet rezultato nedavė. Vis dėlto rungtynės buvo naudingos, per jas geriau pažinome krepšininkus, pamatėme, kaip jie žaidžia sunkiu metu. R.Jokubaitis gerai priima sprendimus, jis yra kūrėjas. Suteikiu jam laisvę, bet jis yra drausmingas įžaidėjas. Jis kuria nenutoldamas nuo pagrindinės žaidimo krypties.“
Rugpjūčio 22 d. Alytus
Lietuva – Islandija 96:83. Ą.Tubelis 23, J.Valančiūnas 16, A.Velička 11, G.Bendžius 9.
R.Kurtinaitis: „Buvo gera treniruotė su psichologiniu prieskoniu. Žinojome, kad Islandijos rinktinė yra žemesnio lygio komanda, bet ji žaidžia greitai ir nestandartiškai. Nenorėjome rizikuoti pagrindiniais žaidėjais ir bandėme išsiaiškinti kitų krepšininkų galimybes. Bet kuo daugiau informacijos surenkame, tuo painiau. Vieni krepšininkai labiau tinka, kai komanda yra lengva ir bėganti, kaip šiandien, kiti – kai komanda būna sunkesnė, kaip per rungtynes su aukštą priekinę liniją turinčią Turkijos rinktinę. Mums reikia nuspręsti, kaip žaisime. Manau, kad Europos pirmenybėse reikės tvirtesnio ir sunkesnio penketo.“
