Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Mažeikių klubas pristatė pirmąjį naujoką

2025 m. rugpjūčio 23 d. 13:39
Pirmuoju Mažeikių „M Basket“ naujoku šią vasarą tapo 24-erių legionierius iš JAV DeAngelo Eppsas.
Daugiau nuotraukų (1)
196 cm ūgio Eppsas pasižymi savo universalumu ir gali rungtyniauti tiek puolėjo, tiek gynėjo pozicijose.
Praėjusiame sezone krepšininkas pradėjo profesionalo karjerą ir rungtyniavo Islandijoje, kur vilkėjo Gardabairo miesto komandos marškinėlius. Eppsas ten vidutiniškai rinko po 22,4 taško, atkovojo po 8,2 atšokusio kamuolio, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimus ir rinko po 25,4 naudingumo balo.
Iki tol Eppsas rungtyniavo NCAA: dvejus metus Charleston koledže, metus praleido Hampton universitete, dar dvejus metus – Catawba koledže.
Mažeikių M Basketnaujokas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.