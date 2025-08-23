Mažeikių klubas pristatė pirmąjį naujoką

196 cm ūgio Eppsas pasižymi savo universalumu ir gali rungtyniauti tiek puolėjo, tiek gynėjo pozicijose.
Praėjusiame sezone krepšininkas pradėjo profesionalo karjerą ir rungtyniavo Islandijoje, kur vilkėjo Gardabairo miesto komandos marškinėlius. Eppsas ten vidutiniškai rinko po 22,4 taško, atkovojo po 8,2 atšokusio kamuolio, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimus ir rinko po 25,4 naudingumo balo.
Iki tol Eppsas rungtyniavo NCAA: dvejus metus Charleston koledže, metus praleido Hampton universitete, dar dvejus metus – Catawba koledže.