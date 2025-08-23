Nukentėjo ne tik Lietuva: A. Šengunas skandino ir mūsų varžovus „Eurobasket“

Turkai namuose 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21) susitvarkė su Juodkalnijos krepšininkais.
Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Alperenas Šengunas. „Houston Rockets“ aukštaūgis 26 taškus (10/15 dvit., 0/1 trit., 6/9 baud.), 11 atkovotų ir 4 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 34 naudingumo balus.
19 taškų prie pergalės pridėjo Cedi Osmanas.
Juodkalnijos gretose išsiskyrė 20 taškų pelnęs ir 10 kamuolių atkovojęs Marko Simonovičius bei 23 taškus surinkęs Igoris Drobnjakas.
Juodkalnijos rinktinė „Eurobasket 2025“ B grupėje varžysis su Lietuvos, Suomijos, Vokietijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėJuodkalnijos krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynės
