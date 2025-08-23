Žinios, kurios šviečia.
Sportas Krepšinis

Nukentėjo ne tik Lietuva: A. Šengunas skandino ir mūsų varžovus „Eurobasket“

2025 m. rugpjūčio 23 d. 22:09
Lrytas.lt
Alperenas Šengunas ir Turkijos rinktinė besiruošdama „Eurobasket 2025“ nubaudė ir Lietuvos varžovus juodkalniečius.

Turkai namuose 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21) susitvarkė su Juodkalnijos krepšininkais.
Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Alperenas Šengunas. „Houston Rockets“ aukštaūgis 26 taškus (10/15 dvit., 0/1 trit., 6/9 baud.), 11 atkovotų ir 4 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 34 naudingumo balus.
19 taškų prie pergalės pridėjo Cedi Osmanas.
Juodkalnijos gretose išsiskyrė 20 taškų pelnęs ir 10 kamuolių atkovojęs Marko Simonovičius bei 23 taškus surinkęs Igoris Drobnjakas.
Juodkalnijos rinktinė „Eurobasket 2025“ B grupėje varžysis su Lietuvos, Suomijos, Vokietijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis.
