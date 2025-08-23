Po žodžių apie areną – „Ryto“ direktoriaus klausimai: „Jums rusai geriau už Kauną?“

Praėjusiame sezone čia „Rytas“ varžėsi tarptautinėse kovose bei akistatose su Kauno „Žalgiriu“ ir Vilniaus „Wolves“.
Sezonas artėja, o klausimų vis daugiau, juolab, kad krepšinio bendruomenėje jau kurį laiką kalbama, kad „Twinsbet“ areną nori įsigyti „Žalgirio“ akcininkas Tomas Okmanas.
Krepsinis.net žurnalistės Gabrielės Minkevičiūtės laidoje „MISsMATCH“ paklaustas, ar ryšys su „Žalgiriu“ būtų „Rytui“ principinis, svarstant, nuomotis areną, „Ryto“ direktorius Jaroslavas Latušinskij pats ėmė kelti klausimus.
„Viena yra nuomotis areną iš „Žalgirio“ ar J.Okmano – nežinome, koks bus vienetas. Iš vienos pusės galima sakyti: kaip galime maitinti savo tiesioginį konkurentą, kas yra geras argumentas. Iš kitos pusės, yra kas sako: nuomojotės iš „rusų“ ir dabar nesinuomosite iš Kauno? Jums rusai geriau už Kauną?“, – kalbėjo vienas iš sostinės klubo vadovų.
Jo teigimu, išlieka nemaža tikimybė, kad visas kito sezono rungtynes „Rytas“ žais „Active Vilnius“ arenoje.
Vilniaus RytasTwinsbet arenaKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių