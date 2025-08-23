Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Prisisekite saugos diržus: serbai paskelbė 12-uką Europos krepšinio čempionatui

2025 m. rugpjūčio 23 d. 15:52
Lrytas.lt
Viena iš artėjančio Europos krepšinio čempionato favoričių Serbijos rinktinė išrikiavo galutinį dvyliktuką pirmenybėms.
Daugiau nuotraukų (1)
Serbų treneris Svetislavas Pešičius į rinktinės sąrašą įtraukė ir Vasilije Micičių, kurio dalyvavimui abejonę buvo pasėjusi kiek anksčiau gauta trauma.
Serbijos krepšinio rinktinės 12-ukas:
Aleksa Avramovičius, Bogdanas Bogdanovičius, Ognjenas Dobričius, Marko Guduričius, Stefanas Jovičius, Nikola Jovičius, Nikola Jokičius, Vanja Marinkovičius, Vasilje Micičius, Nikola Milutinovas, Filipas Petruševas ir Tristanas Vukčevičius.
Europos krepšinio čempionato serbai grupėje varžysis su šeimininkais latviais, turkais, estais, čekais bei portugalais.
Serbijos vyrų krepšinio rinktinėSvetislavas PešičiusEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.