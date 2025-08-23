Prisisekite saugos diržus: serbai paskelbė 12-uką Europos krepšinio čempionatui

Serbų treneris Svetislavas Pešičius į rinktinės sąrašą įtraukė ir Vasilije Micičių, kurio dalyvavimui abejonę buvo pasėjusi kiek anksčiau gauta trauma.
Serbijos krepšinio rinktinės 12-ukas:
Aleksa Avramovičius, Bogdanas Bogdanovičius, Ognjenas Dobričius, Marko Guduričius, Stefanas Jovičius, Nikola Jovičius, Nikola Jokičius, Vanja Marinkovičius, Vasilje Micičius, Nikola Milutinovas, Filipas Petruševas ir Tristanas Vukčevičius.
Europos krepšinio čempionato serbai grupėje varžysis su šeimininkais latviais, turkais, estais, čekais bei portugalais.